Užas u Tisnom: Muškarac pronađen mrtav ispred hotela

Jedna osoba pronađena je mrtva ispred hotela u Tisnom.

Iz Policijske uprave šibensko-kninske kratko su za DNEVNIK.hr kazali kako je dojava o nesretnom slučaju primljena u srijedu u jutarnjim satima.

"Policija provodi očevid i istražne radnje, a više će biti poznato po svršetku kriminalističkog istraživanja", dodali su.

U hotelu Black Pearl u Tisnom preminuo je 22-godišnji stranac, neslužbeno doznaje Večernji list te se dodaje kako je on u hotelu bio s više osoba, hodao je s balkona na balkon na posljednjem, trećem, katu te je, prema svemu sudeći, pritom pao.

Dodaje se i kako su gosti hotela šokirani, no nitko od njih nije čuo ni vidio ništa sumnjivo tijekom noći.