UŽAS U SUSJEDSTVU Sudarili se vozilo hitne pomoći i autobus s djecom: Ima poginulih

Četiri osobe su stradale u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u srijedu popodne u u tunelu Ca' Gulino u gradu Urbino.

Poginulo je četvero putnika u vozilu hitne pomoći - troje medicinara i pacijent kojega su prevozili do lokalne bolnice, i to nakon što se vozilo hitne pomoći zabilo u autobus u kojemu su bila djeca u dobi od sedam do 11 godina.

Vraćala su se s izleta i nitko od njih nije ozlijeđen, ali je šok koji su pretrpjela velik.

Vozilo hitne pomoći se nakon sudara i zapalilo, a iako je doletio helikopter iz obližnje Ancone, bilo je prekasno, javlja talijanska agencija, prenosi Dnevnik.hr.

Rallentamenti per traffico deviato su strada SS73 bis tra Urbino e Fermignano a causa dell'incidente tra un pullman e un'ambulanza in galleria Ca' Gulino. Il mezzo di soccorso si è incendiato. La #PoliziaStradale di Pesaro sul posto per gestire la viabilità #27dicembre pic.twitter.com/RYsDdjECSt — Polizia di Stato (@poliziadistato) December 27, 2023