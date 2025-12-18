Užas u susjedstvu: Dječak (14) nožem ubo vršnjaka u prsa. Ozlijeđeni je životno ugrožen

Beogradska policija uhitila je 14-godišnjeg F. G. pod sumnjom da je prošlog vikenda nožem u prsa ubo svog vršnjaka V. M. (14) nakon sukoba u naselju Voždovac. Incident koji je rezultirao teškim ozljedama jednog i privođenjem drugog dječaka dogodio se u subotu, piše N1.

Prema informacijama iz istrage, V. M. je zadobio ubodnu ranu izravno u prsa te je hitno prevezen u Univerzitetsku dječju kliniku. Liječnici su mu pružili pomoć, a ozljede su bile opasne po život. Dječak je sada pod stalnim liječničkim nadzorom. Neslužbeno se doznaje kako V. M. po dolasku u bolnicu nije htio otkriti policiji tko ga je napao, kao ni razlog sukoba.

Unatoč žrtvinoj šutnji, beogradski inspektori su brzim operativnim radom na terenu uspjeli identificirati, a potom i uhititi osumnjičenog F. G. Maloljetnik je priveden u Odjel za maloljetnike Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu, gdje ga se tereti za kazneno djelo pokušaja ubojstva.

O daljnjim mjerama, uključujući i mogući pritvor, odlučit će sudac za maloljetnike, a istraga cijelog slučaja se nastavlja.