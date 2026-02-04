Užas u Hrvatskoj. Umrla tromjesečna beba! Drugo dijete izdvojeno iz obitelji

Bjelovarska policija u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom istražuje iznenadnu smrt tromjesečne bebe koja je prije dva tjedna vozilom hitne pomoći dovezena na Objedinjeni hitni bolnički prijem Opće bolnice Bjelovar.

Unatoč uloženom naporu, liječnici nisu uspjeli spasiti bebu. MojPortal neslužbeno doznaje da je majka tog dana zaprimljena na psihijatrijsko liječenje, a nakon što je doznala za smrt bebe, premještena je na sigurnu lokaciju. Drugo dijete iz obitelji, staro godinu i pol, žurnom je mjerom izdvojeno iz obitelji i smješteno u udomiteljsku obitelj.

Otac se liječio od ovisnosti o alkoholu

MojPortal navodi da je otac pokušao posjetiti dijete u udomiteljskoj obitelji te pritom prijetio da će uzeti oružje. Nakon intervencije policije uhićen je, nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje te je predan pritvorskom nadzorniku. Nije mu određen istražni zatvor, već su mu izrečene mjere opreza.

Riječ je o obitelji koja je i ranije bila u evidenciji Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Neslužbene informacije govore da otac ima povijest liječenja od ovisnosti o alkoholu.

Iako je neposredno nakon događaja procijenjeno da se ne radi o nasilnoj smrti, već o tzv. smrti u kolijevci, službeni nalazi obdukcije i toksikološki rezultati još nisu dovršeni, piše MojPortal.

"Drugo dijete se nalazi u sigurnom okruženju"

Hrvatski zavod za socijalni rad potvrdio je da je upoznat sa slučajem te izrazio sućut obitelji. Naveli su da prema dosad dostupnim informacijama nisu utvrđene sumnjive okolnosti smrti djeteta te da preliminarni nalazi nisu upućivali na nasilnu smrt, dok se konačni rezultati obdukcije još čekaju.

Iz Zavoda su potvrdili da je obitelj bila u sustavu socijalne skrbi te da su u okviru zakonskih ovlasti bile poduzimane mjere zaštite djece. Nakon smrti djeteta starije je dijete, zbog izvanrednih okolnosti, hitno izdvojeno iz obitelji i smješteno u alternativnu skrb.

"Dijete se trenutno nalazi u sigurnom okruženju, uz osiguranu stručnu skrb i podršku, a sve daljnje odluke donosit će se isključivo vodeći se najboljim interesom djeteta", poručili su iz Zavoda, dodajući da je u jednom trenutku bila potrebna i intervencija policije zbog verbalnog sukoba. Zbog zaštite privatnosti djece nisu željeli iznositi dodatne pojedinosti.

Iz policije potvrdili da su postupali zbog prijetnji

Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru potvrdilo je za MojPortal da je izdalo nalog za obdukciju preminulog djeteta, no zapisnik još nije zaprimljen. Dodali su da je postupanje tijekom izvida tajno te da u ovoj fazi ne mogu davati dodatne informacije.

Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska izvijestila je da policijski službenici, u suradnji s DORH-om, provode izvide radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.

Potvrdili su i da su policijski službenici postupali po kaznenim prijavama zbog prijetnji koje je 38-godišnji hrvatski državljanin uputio trojici oštećenika s područja Bjelovara. Osoba je uhićena, nad njom je provedeno kriminalističko istraživanje te je uz kaznenu prijavu predana pritvorskom nadzorniku.