Užas u Hrvatskoj: Dva dječaka ostala bez vida zbog lasera

U samo pet dana dvojica dječaka zadobila su trajna oštećenja vida tijekom igre laserom. Dvanaestogodišnjak i trinaestogodišnjak ostali su bez vida na jednom oku.

„Željeli su vidjeti kako ta laserska zraka izgleda i, uperivši si tu lasersku zraku izravno u oko, izazvali su trajno oštećenje vida na žutoj pjegi. Radilo se o laseru snage čak 100 milivata. Nažalost, ovo nam nisu prvi slučajevi, dogodilo se da su se zaredali jedan za drugim“, kazala je za HTV Marijana Bjeloš, voditeljica Referentnog centra Ministarstva zdravstva za dječju oftalmologiju i strabizam na Svetom Duhu.

Bjeloš: Nije isto je li laser zelene ili crvene boje

Prije tri tjedna zbog lasera u diskoteci u bolnici je kod profesora Damira Bosnara, pročelnika Dnevne bolnice Klinike za očne bolesti na Svetom Duhu, završila i jedna djevojka.

„Ni dandanas ne znamo je li netko u diskoteci također imao laser pointer pa je štetu napravio nehotice ili je riječ o posljedici laserske tehnologije koja postoji u tim diskotekama“, rekao je Bosnar.

„Nastalo je krvarenje unutar oka, što je nakon intervencija i liječenja, na svu sreću, prošlo jako dobro. Pacijentici će ostati ožiljak u oku, bez dugotrajnih posljedica po pitanju vida. No da je laserska zraka otišla samo nekoliko milimetara u drugom smjeru, mogla je ostati doživotni invalid“, dodao je.

Laseri predstavljaju revoluciju u medicini, no koriste se i za spaljivanje, rezanje, graviranje i zavarivanje. „Nije isto je li laser zelene ili crvene boje. Zeleni laseri bili su konkretno u ovom slučaju upitni i upravo su oni ti koji značajno više oštećuju naše oko jer ono najbolje reagira na zelenu boju“, objasnila je Bjeloš.

Državni inspektorat: Proizvođač ili uvoznik odgovorni za sigurnost

Lidija Barušić, voditeljica Odjela za sigurnost i kvalitetu predmeta opće uporabe na Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, upozorila je za HTV da laseri nisu dječje igračke niti pokazivači.

„Ono što možda ne predstavlja značajnu i veliku opasnost za zdravlje jest snaga lasera do jednog milivata“, napomenula je.

Laseri se mogu kupiti gotovo posvuda. Cijene su pristupačne, a deklaracije često upitne. Iz Državnog inspektorata navode kako proizvođač snosi krajnju odgovornost za sigurnost proizvoda, odnosno uvoznik ako je riječ o proizvođaču bez sjedišta u Europskoj uniji.

„Pozivamo potrošače na poseban oprez prilikom online kupnje cjenovno jeftinijih proizvoda putem platformi iz trećih država. Naglašavamo da proizvođač odgovara za naknadu štete koja nastane zbog tjelesne ozljede prouzročene uporabom opasnog proizvoda, no to nije u nadležnosti ovog tijela“, poručuju iz Državnog inspektorata.