UŽAS! Najmodavac istukao bivšu podstanarku zbog pologa: "Da me nije bilo, tukao bi je do smrti"

Najmodavac je istukao bivšu podstanarku zbog pologa. Zbog teških tjelesnih ozljeda pretučena 25-godišnjakinja možda ostane bez vida na jedno oko. Nakon što su se odlučili preseliti u drugi stan zatražili su povrat pologa, što je najmodavca razbjesnilo.

"Stao je na parkiralište, kako je stao tako je otvorio vrata od kamiona. Počeo je prijetiti nekim sudovima, izvukao iz auta veliku drvenu palicu. Počeo je mahati tom palicom, moj suprug se uspio izmaknuti, ali ja nisam. Držala sam tu palicu s jedne strane, istrgnuo mi je. Pala sam na pod i svom silinom me udario po glavi", rekla je Mia Kejić.

"U par stotinki kako je on nju udario, ona je stavila ruku, ruku spustila od refleksa i da mene nije bilo on bi nju tukao do smrti", rekao je Mislav Kejić.

Sve je to gledalo je dvoje nevine djece.

"Ja sam se bojala da ne udari moju djecu. Djeca su bila u jako velikom šoku, nisu prestala plakati dva, tri sata", rekla je Mia za Dnevnik.hr.

"Moja je žena dobila frakturu lubanje, oka. Ne vidi na desno oko", dodao je Mislav.

"Pitanje je vremena hoću li uopće vidjeti na to oko normalno. Ako ne pokušat ćemo s nekom operacijom. Ako ne to, nastaviti živjeti s tim", poručila je Mia.

Sve to samo zato jer su tražili svoje. Pokazala je i potpis da će im vratiti polog.

Nasilnik je priveden, a slučaj predan Općinskom državnom odvjetništvu. Pušten je uz mjere zabrane približavanja oštećenoj. Pred kamere s nije htio kako bi objasnio svoju stranu priče. Struka ističe - Zakon bi trebao biti stroži.

"Tu se mora dodati cijela ta pravna legislativa oko procesuiranja rodno uvjetovanog nasilja koje kod nas nije dovoljna. Barem što se tiče prakse. Nema dovoljno jasne granice ponašanja i dovoljno sankcioniranja rodno uvjetovanog nasilja i isto tako nema dovoljno podrške žrtvi", rekla je psihologinja Ana Kurtović.

Za ovo kazneno djelo propisana je kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina.