„UZ TEBE SAM“ Podijelite i Vi riječ ohrabrenja oboljelima od raka dojke i prostate

Brojne znanstvene studije potvrđuju ono što svakodnevno osjećamo – nitko ne donosi zdravstvene odluke potpuno sam. Istraživanja objavljena u časopisima American Journal of Men’s Health, BMJ Open i Patient Education and Counseling pokazuju da obiteljske veze, partnerska podrška i međusobno razumijevanje imaju izravan utjecaj na odluke o probiru, dijagnostici i liječenju karcinoma, osobito raka dojke i raka prostate.

Upravo ta spoznaja i činjenice da moramo izaći iz „tematskih silosa“ te povezati „muškarce s Marsa i žene s Venere“ kako bismo bili jedni drugima podrška u brizi za zdravlje, bila je nit vodilja novoj integriranoj javnozdravstvenoj inicijativi „UZ TEBE SAM“, koju je pokrenuo Health Hub –regionalni think tank za zdravstvo u partnerstvu s brojnim institucijama, stručnim udrugama i predstavnicima zdravstvenog sektora te sektora poslodavaca.

„Naša kampanja temelji se na jednostavnoj, ali moćnoj poruci – Uz tebe sam. Jer svaka odluka o zdravlju lakša je kada znate da niste sami,“ poručila je Anita Bujanić, mag. pharm. iz Health Hub-a.

Od prevencije do rehabilitacije – zajedno kroz cijeli onkološki put

Inicijativa „UZ TEBE SAM“ povezuje Ružičasti listopad (Pink October) i Brkati studeni (Movember) u jedinstvenu poruku o zajedništvu i solidarnosti. Želi se osvijestiti važnost podrške kroz cijeli onkološki put pacijenta – od informiranja i prevencije, preko rane dijagnostike i liječenja, pa sve do rehabilitacije i podrške – uz aktivno uključivanje obitelji, prijatelja, zdravstvenih djelatnika, udruga pacijenata, medija, kreatora politika, poslodavaca i društva u cjelini.

„Kada se muž odazove na PSA test jer ga je supruga potaknula, ili žena ode na mamografiju jer ju je partner podsjetio – to su mali, ali ključni koraci koji spašavaju živote. Jednako vrijedi i za doprinos kolega na poslu ili brigu poslodavaca da ima zdrave i produktivne zaposlenike,“ ističu organizatori.

Forum „UZ TEBE SAM“ – dijalog politike, struke i pacijenata

Povodom pokretanja inicijative, u Multimedijskom centru „Doživi Europu“, predstavništvu Europskog parlamenta i Europske komisije u Hrvatskoj, održan je konstruktivni Policy Forum „UZ TEBE SAM“. Okupio je zastupnike u Europskom parlamentu, stručnjake iz zdravstva, udruge pacijenata, poslodavce, medije i predstavnike zdravstvene industrije, u zajedničkom dijalogu o unaprjeđenju onkološke skrbi i dostupnosti inovacija.

Na Forumu su sudjelovali MEP Tomislav Sokol, MEP Sunčana Glavak, MEP Romana Jerković, doc. dr. sc. Mario Šekerija (HZJZ), prof. dr. sc. Damir Eljuga (Hrvatska liga protiv raka), prim. dr. sc. Ljerka Eljuga, mag. pharm. Marin Bosotina (Poliklinika Analiza), prof. Ljiljana Vukota (Sve za nju), Ljerka Jazbec (Klub žena liječenih od raka dojke), Velimir Korak (Hrvatsko društvo za bolesnike s rakom prostate), Marina Jurković (Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske) i Marina Živković (voditeljica društveno odgovornih projekata u Story-ju).

Zastupnici u Europskom parlamentu – Tomislav Sokol, Sunčana Glavak i Romana Jerković, istaknuli su važnost povezanosti europskih i nacionalnih zdravstvenih politika te jednakog pristupa inovacijama u svim državama članicama, a Health Hub je istaknuo njihovu neizmjernu posvećenost unaprjeđenju kvalitete onkološke skrbi i zamolio da se uz njihovu pomoć otvori i dijalog o financiranju tzv. prateće dijagnostike koja bi trebala biti dostupna uz financiranje terapije jer se time „štafetno“ osigurava dostupnost i učinkovitost inovacija u liječenju raka (OECD).

Posebno dirljiv trenutak donijela je gospođa Ljerka Jazbec, voditeljica Kluba žena liječenih od raka dojke pri Hrvatskoj ligi protiv raka, koja se prisjetila vremena kada su prije 20 godina volonterke ručno pisale pozivnice ženama da se odazovu na mamografiju:

„Tada smo vjerovale da svaki poziv može spasiti život – i bile smo u pravu. Danas, kada imamo digitalne kampanje i inovativne programe prevencije, ne smijemo zaboraviti koliko su važni ljudska blizina i podrška, te su mi moje prijateljice iz udruge pomogle u najtežim trenutcima, kao i moj suprug,“ poručila je Ljerka Jazbec.

„U Hrvatskoj danas imamo nove terapije i provodimo pilot program za rak prostate koji vraćaju nadu oboljelima od raka prostate, ali ono što nam nedostaje jest pravovremena dostupnost dijagnostike svim potrebitima i u riziku, od PSA do drugih preciznih biomarkera u liječenju, te primjena suvremenih metoda poput teranostike i radioligandne terapije, koje mogu značajno produžiti i poboljšati kvalitetu života naših pacijenata,“ rekao je Velimir Korak, predsjednik Hrvatskog društva oboljelih od raka prostate.

Iz nacionalnih institucija, doc. dr. sc. Mario Šekerija iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo naglasio je ulogu registra za rak, te nacionalnih programa prevencije i ranog otkrivanja raka.

Prof. dr. sc. Damir Eljuga, predsjednik Hrvatske lige protiv raka, istaknuo značaj kontinuirane edukacije građana i solidarnosti u zajednici, a njegova supruga i ugledna onkologinja prim. dr. sc. Ljerka Eljuga, govorila je o važnosti integrirane skrbi i inovacija u dijagnostici i liječenju raka prostate i dojke uz „humani pristup“: „Četiri desetljeća rada u onkologiji naučila su nas da je svaka spašena dojka – spašen život, a svaka pružena podrška – korak prema zdravijem društvu. Naš je poziv uvijek bio isti: promicati prevenciju, širiti znanje i brinuti o čovjeku, ne samo o bolesti. Hrvatska ima znanje, stručnjake i srce – i to je naša najveća snaga.“

„Hrvatsko urološko društvo stoji uz muškarce oboljele od raka prostate – od trenutka sumnje i dijagnoze, kroz sve faze liječenja, do praćenja i podrške u životu s bolešću. Naša misija je biti uz pacijente, uz njihove obitelji i uz sve one koji svakodnevno traže nadu, sigurnost i razumijevanje. U vremenu brzog razvoja medicine, Hrvatsko urološko društvo ostaje predano unaprjeđenju dijagnostike i liječenja raka prostate, uključivanju novih terapija i razvoju nacionalnih programa ranog otkrivanja. Naš cilj je jasan: da svaki muškarac u Hrvatskoj ima jednaku mogućnost za pravodobno otkrivanje i liječenje bolesti, gdje god živio. Urolozi su i ostat će – uz pacijente, uz obitelji, uz zajednicu.“, izjavio je prof. dr. sc. Tomašković, predsjednik Hrvatskog urološkog društva.

Prof. Ljiljana Vukota, izvršna direktorica udruge Sve za nju, istaknula je važnost dostupnosti inovacija kroz sve stadije bolesti te psihološke i socijalne podrške ženama na njihovu putu liječenja. U ime poslodavaca u zdravstvu govorila je Marina Jurković iz Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, naglasivši važnost korporativne odgovornosti i ulaganja u zdravlje zaposlenika.

Značajnu ulogu medija i društveno-odgovornih kampanja predstavila je Marina Živković, senior brand menadžerica magazina Story i voditeljica projekata u Mundo izdavaštvu, koja je istaknula moć medija u stvaranju pozitivnih promjena i širenju svijesti o važnosti prevencije, na primjeru njihovih projekata u osvještavanju o raku dojke i drugim sijelima.

Laboratorijska dijagnostika – „kralježnica“ moderne onkologije

Mag. pharm. Marin Bosotina, osnivač i vlasnik Poliklinike Analiza i počasni konzul Meksika, naglasio je da je pred Europom velika prilika da laboratorijska dijagnostika postane kralježnica suvremene onkološke skrbi, kako u smislu prevencije, tako i u smislu postizanja boljih ishoda liječenja:

„Laboratorijska dijagnostika mora biti temelj prevencije i liječenja. Javno-privatna partnerstva ključna su za pravovremenu dijagnostiku i bolju prognozu pacijenata, jer pravovremena dostupnost laboratorijske dijagnostike znači i pravi podatak kao kompas za liječenje. Ako sustav u nekom trenutku ne može sam osigurati sve potrebne pretrage sukladno globalnim dijagnostičkim trendovima i preventivnim intervencijama, suvremeni laboratoriji s ekspertizom trebaju biti dio sustavnog rješenja za boljitak ishoda liječenja. Ako smo u ovoj misiji jedni uz druge, pacijenti bi mogli kroz pravovremenu dostupnost moderne laboratorijske dijagnostike dobiti jasn(ij)u sliku svoje bolesti, a zdravstveni sustav pametnije, ciljanije i na vrijeme liječiti rak,“ istaknuo je mag. pharm. Bosotina.

Njegove riječi dodatno su potvrdile važnost integriranog pristupa – u kojem javni sektor, privatne ustanove te medtech i pharmtech industrija zajednički rade na osiguravanju pravovremene, kvalitetne i dostupne skrbi za sve.

Mag. Bosotina je istaknuo da samo zajedno činimo razliku i pozvao sve građane da se pridruže i inicijativi Poliklinike Analiza u kojoj svatko može napisati svoju anonimnu poruku podrške. Podijelite svoju poruku – jer vaša priča ili riječ ohrabrenja može nekome značiti sve

https://poliklinika-analiza.hr/uz-tebe-sam/

Svatko od nas može biti „UZ TEBE“

Kroz rasprave Foruma jasno je poručeno da rak nije i ne smije biti individualna borba, nego društveni izazov. Svatko od nas može biti uz onkološkog bolesnika – bilo kao član obitelji, prijatelj, kolega, poslodavac, liječnik, farmaceut, psiholog ili volonter. Svaka riječ podrške, svaka inicijativa i svaka inovacija imaju zajednički cilj – pomoći pacijentu da ne bude sam.

Statistike pokazuju da jedna od tri osobe u Europi tijekom života oboli od neke vrste raka, što onkologiju čini jednim od najvećih zdravstvenih i društvenih izazova današnjice. Upravo zato, kroz inicijativu „UZ TEBE SAM“, istaknuta je važnost međusektorske solidarnosti, pravovremenog pristupa dijagnostici i dostupnosti inovacija – od laboratorijskih analiza do naprednih terapija.

Sudionici su naglasili da rak nije individualna borba, već zajednički izazov zajednice, obitelji i društva, koji zahtijeva integrirani pristup i odgovornost svih dionika – od europskih institucija do lokalnih zdravstvenih ustanova.