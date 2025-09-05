Uz solarne panele u Hvaru smjestio i - plantažicu marihuane

Policijski službenici Policijske postaje Hvar dovršili su kriminalističko istraživanje nad 31-godišnjakom provedeno zbog sumnje da je počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

Tijekom istraživanja, temeljem naloga suda je obavljena pretraga doma i drugih prostorija kao i brodice koje navedeni koristi u Hvaru. Tom prilikom je pronađeno i oduzeto 15 stabljika indijske konoplje visine od 30 do 130 centimetara i 6,5 grama droge marihuane.

Po završetku istraživanja, uz kaznenu prijavu, predan je pritvorskom nadzorniku.