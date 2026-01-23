Uz njih je pobjeda slađa: Pogledajte tko je sve bio na Gripama

Košarkaši Splita danas su ugostili Zabok na Gripama u sklopu 18. kola SuperSport Premijer lige, a Žuti su goste porazili rezultatom 85:62. Domaćini su rezultatski bili bolji u prvoj (19:6), drugoj (24:23) i u posljednjoj četvrtini (21:8), dok su gosti bili bolji u trećoj (21:25).

Najučinkovitiji igrač u redovima Splita bio je Myers s 23 poena, 4 skoka i 9 asistencija, a potom Jordano s 15 poena, 8 skokova, 1 asistencijom, 1 ukradenom loptom; Sikirić s 15 poena, 8 skokova i 1 asistencijom, Stephens s 8 poena, 5 skokova, 2 asistencije i 1 ukradenom loptom; Perasović sa 7 poena, 8 skokova i 1 asistencijom; Kučić sa 6 poena, 3 skoka, 3 asistencije i 1 blokom; Marinelli s 4 poena i 3 skoka; Anticevich s 3 poena; Wiggins s 2 poena, 6 skokova, 2 asistencije i 1 ukradenom loptom; Drežnjak s 2 poena, 2 skoka i 1 asistencijom te Svoboda i Dragić.

Split će iduću utakmicu odigrati 26. siječnja protiv SC Derbyja na Gripama u sklopu 16. kola grupe A AdmiralBet ABA lige.

Tko je sve bodrio Žute pogledajte u fotogaleriji Renata Pezzija.