Uz Dan planeta Zemlje, konavoski eko superjunak šalje poruku: Budi kao Cvijeto!

Ekološka kampanja ‘Budi kao Cvijeto’ Općine Konavle, nastala iz potrebe i želje kako bi se u Konavlima stvorio dugoročan i održiv okvir za jačanje ekološke svijesti i konkretno djelovanje, tijekom proteklog razdoblja razvila se u prepoznatljiv i sadržajan program koji okuplja djecu, mlade i sve stanovnike Konavala. Sve to kroz edukaciju, javne akcije, kreativno izražavanje i konkretne poteze za bolji i ljepši okoliš Konavala.

Od samih početaka, ova inicijativa nije zamišljena kao jednokratna akcija, već kao dugoročni proces stvaranja navika, vrijednosti i svijesti. Upravo zato njezin razvoj karakterizira kontinuitet aktivnosti koje se međusobno nadopunjuju, stvarajući stabilan temelj za održivu budućnost Konavala.

Uz Dan planeta Zemlje, donosimo presjek dosadašnjih akcija:

Središnje mjesto u kampanji od samog početka zauzima rad s djecom i mladima, prepoznat kao ključan za stvaranje trajnih promjena. U odgojno-obrazovnim ustanovama diljem Konavala, uključujući Osnovnu školu Cavtat, OŠ Gruda, OŠ Čilipi te sve područne škole, kao i naše vrtiće, provedene su brojne edukativne radionice koje su kroz igru, dijalog i praktične zadatke približile djeci teme očuvanja okoliša. Učili smo o čišćem i boljem okolišu, pričali priče, raspravljali o savjesnom očuvanju svijeta oko sebe, prilagođeno najmlađima.

Poseban naglasak stavljen je na razumijevanje problema otpada, važnost pravilnog razvrstavanja te očuvanje prirodnih resursa koji čine temelj života u Konavlima. Ovakve akcije su kontinuiran rad te će se i dalje raditi među najmlađima, tako da se Cvijeto uskoro ponovno vraća u školske klupe te u vrtićke skupine!

Mediteranske kulture kao dio održivog eko sustava

Dodatnu vrijednost edukativnom segmentu dale su inovativne radionice temeljene na LEGO edukativnim radionicama, kroz koje su najmlađi sudionici imali priliku aktivno promišljati ekološke izazove i nuditi vlastita rješenja. Kroz takav pristup, djeca su bila mali kreatori promjena, osmišljavajući modele održivih zajednica, reciklažnih sustava i očuvanja prirodnih staništa, kroz omiljenu igru.

Paralelno s edukacijom, kampanja se snažno razvijala i kroz javne akcije koje su okupljale širu zajednicu. U Cavtatu je organizirano događanje na otvorenom koje je privuklo velik broj mještana i posjetitelja, a uz Cvijeta za najmlađe, uspješno je organizirana akcija podjele sadnica lavande i ruzmarina. Ova simbolična, ali i konkretna gesta potaknula je građane na aktivno sudjelovanje u ozelenjivanju vlastitih prostora, istovremeno šireći svijest o važnosti očuvanja mediteranskog okoliša. Osim dijeljenja lavande i ruzmarina, nastavilo se s podjelom sadnica isključivo mediteranskih kultura, pa su tako u prvom susretu sa stanvonicima Konavala dijeljene naranče I limuni, a u drugoj, još uspješnijoj akciji, smokva i šipak. Sve kulture dolaze iz Rasadnika Zavoda za mediteranske kulture čime se dodatno osnažila suradnja kroz lokalne resurse.

Također, kroz konkretne komunalne akcije prikupljeno je i sanirano više od stotinu olupina automobila diljem Konavala, čime je značajno unaprijeđena kvaliteta prostora, kroz kontinuirano uklanjanje dugogodišnjeg ekološkog problema. Kampanja je pokrenula i čišćenje plaža te javnih prostora, a akcije uređenja plaža i podmorja planiraju se tijekom idućih mjeseci, intenzivnije ususret ljetnoj sezoni.

Spomenimo i to kako se, u povodu Valentinova, Cvijeto je posjetio Dom za starije i nemoćne na Grudi te podijelio sadnice begonije, uz brojne eko poruke ‘kako se nekad živjelo’, što su nam otkrili korisnici Doma.

Cvijeto kao bojanka, digitalni lik i mural

Vizualni identitet kampanje, kroz lik Cvijeta dodatno je osnažio komunikaciju s građanima. Kao omiljeni superjunak, stigao je u školske i vrtićke prostore kao bojanka, dok je kroz murale, ilustracije i razne kreativne intervencije u prostoru postao dio svakodnevnog identiteta Konavala. Podsjetimo, osim murala na stražarnicama u Stravči, dodatno uljepšanim likom Cvijeta, ovaj ekološki junak krasi danas i vanjski prostor OŠ Gruda.

Poruke kampanje postale su vidljive, pristupačne i svakodnevno prisutne. Na taj način javni prostor Konavala postupno se pretvara u platformu edukacije i inspiracije.

Važan segment razvoja kampanje čini i njezina digitalna prisutnost. Putem službenih internetskih stranica i društvenih mreža, građani imaju priliku pratiti aktivnosti, sudjelovati u inicijativama i dijeliti vlastite primjere odgovornog ponašanja. Time #BudikaoCvijeto prerasta okvire institucionalnog projekta i postaje otvoreni prostor zajedničkog djelovanja i razmjene ideja.

Dosadašnji rezultati jasno pokazuju kako se kroz sinergiju edukacije, kreativnosti i konkretnih akcija može postići vidljiv pomak u promišljanju o okolišu. Kampanja je uspjela približiti ekološke teme na način koji je razumljiv, pozitivan i motivirajući, čime je postavila temelje za dugoročnu promjenu, a reakcija lokalne zajednice je izuzetno pozitivna.

Zato je #BudikaoCvijeto više od projekta, već dugoročno usađena ideja njegovanja odnosa prema prirodi, zajednici i budućim generacijama, priča o prostoru koji aktivno oblikuje svoju budućnost kroz male, ali značajne korake svakog pojedinca. Lokalnost akcije pokazuje i to kako promjena uvijek počinje blizu - u vlastitom okolišu. Veseli činjenica kako se stvara dobar odaziv među mladima, djecom, velikima… Stoga, budimo svi kao Cvijeto, mali junak velikih promjena!