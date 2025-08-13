Uvoz pritišće domaće proizvođače lubenica i dinja: "Došlo je do toga da se džabe daje, nemaš kome"

Lubenica, hit vrućeg ljeta, na tržnicama se prodaje od euro za kilogram u Puli, euro i pol u Zagrebu, sve do 3 i pol eura u Splitu.

U trgovinama je već od 39 centi. Ima i grčke i albanske, ali objašnjavaju prodavači - domaća je domaća.

Dinje su nešto skuplje - od 2 i pol eura pa naviše. Kupaca ima.

U Slavoniji je ipak drugačija slika. 60 tona lubenica i 40 tona dinja dijeli OPG kod Pitomače. Oni koji su ih obećali kupiti - nisu se pojavili, pa su polja ostala puna, a novčanik prazan. Dali su ih bolnici, domovima za starije, sugrađanima.

Problema imaju i u dolini Neretve. Sezona je, kažu, počela dobro, s otkupnom cijenom 35 centi, a sada je 20. Uvoz im je velika konkurencija.

Ulaže se puno, a na kraju ne mogu pokriti troškove, tvrde. I strahuju čeka li ih isti scenarij uskoro s mandarinama, piše Dnevnik.hr.