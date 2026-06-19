"Utakmica BiH - Švicarska ušla je u povijest svjetskih prvenstava! Ovako nešto se nikad nije dogodilo!"

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je težak udarac u drugom kolu skupine B Svjetskog prvenstva, gdje je nakon dobre igre i kontrole većeg dijela susreta poražena od Švicarske. Sve do 74. minute Zmajevi su djelovali stabilno i organizirano, no tada se raspala dotad čvrsta obrana, što su Švicarci nemilosrdno iskoristili.

Poraz je zakomplicirao situaciju oko prolaska skupine, ali BiH i dalje ima sudbinu u svojim rukama – pobjeda protiv Katara trebala bi biti dovoljna za ostvarenje sna o nokaut-fazi na američkom tlu, prenosi Gol.hr.

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Nakon utakmice bh javnost i mediji reagirali su s mješavinom razočaranja, ljutnje i zabrinutosti.

Jedan trenutak pokazao se ključnim

Klix je ključnim trenutkom utakmice označio isključenje Tarika Muharemovića u 80. minuti, koje je uslijedilo gotovo odmah nakon jednog od primljenih pogodaka. Crveni karton dodatno je destabilizirao momčad, a potpuni raspad igre u završnici doveo je do uvjerljivog poraza.

Poseban problem za izbornika bit će činjenica da Muharemović zbog suspenzije neće konkurirati za iznimno važan dvoboj protiv Katara, što Klix opisuje kao pravi sportski i psihološki udarac za reprezentaciju.

Emocionalnu stranu poraza naglasio je Dnevni Avaz, fokusirajući se na prizore nakon posljednjeg sučeva zvižduka. Prema njihovim navodima, igrači Bosne i Hercegovine napuštali su teren i stadion slomljeni, a oči Zmajeva bile su, kako tvrde, "pune suza".

"Zmajevi su teško oštećeni, a ovo se nikada..."

Portal SportSport poseban je naglasak stavio na samu završnicu susreta i odluku suca koji je u sudačkoj nadoknadi dosudio jedanaesterac za Švicarsku. Granit Xhaka realizirao je kazneni udarac u 90+5. minuti i postavio konačan rezultat, no iz SportSporta smatraju da je odluka bila pogrešna, prenosi Gol.hr.

"Zmajevi su teško oštećeni", poručili su, uz napomenu kako prema njihovu mišljenju nije bilo elemenata za penal. Isti portal istaknuo je i povijesnu zanimljivost – u posljednjih 20 minuta utakmice postignuto je čak pet pogodaka, što se nikada ranije nije dogodilo na svjetskim prvenstvima.

"Utakmica BiH - Švicarska ušla je u povijest svjetskih prvenstava! Ovako nešto se nikad nije dogodilo!", dodali su.

Poraz od Švicarske tako nije bio samo rezultatski težak, već je ostavio i dubok emocionalni trag, dok se reprezentacija sada mora brzo psihološki oporaviti uoči odlučujuće utakmice za prolazak skupine.