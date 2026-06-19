VIDEO Englez skupio hrabrosti i kleknuo pred našu navijačicu, njezina reakcija dijeli se masovno

Nakon poraza hrvatske reprezentacije od Engleske na Svjetskom prvenstvu, na ulicama Dallasa dogodila se scena koja je brzo postala hit na društvenim mrežama. Jedan engleski navijač odlučio je zaprositi hrvatsku navijačicu, no priča nije završila romantično kako je vjerojatno zamišljao, piše Index. Snimke događaja nastale nakon utakmice, koju je Engleska dobila 4:2, ubrzo su se proširile internetom.

Na snimkama se vidi engleski navijač okružen prijateljima kako prilazi hrvatskoj navijačici.

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"Nikad nitko ljepši nije bio ovdje", poručio joj je prije nego što je kleknuo i zaprosio je.

Uslijedio je hladan tuš

No umjesto oduševljenja uslijedio je hladan tuš. Djevojka se najprije nasmijala, a zatim mu dala do znanja da od prosidbe neće biti ništa. Video možete pogledati ovdje.