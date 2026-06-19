VIDEO Pogledajte do kraja: Imamo snimku suludog manevara vozača, sekunde dijelile do potencijalne nesreće

Na Facebook stranici 'Prometne zgode i nezgode' objavljena je snimka rizične prometne situacije koja se dogodila u Poljičkoj ulici u Splitu, a u kojoj je sudjelovao vozač bijele Škode.

Na videozapisu se vidi kako je vozač, umjesto uobičajenog nastavka vožnje ravno na semaforu u smjeru sjevera te kasnijeg skretanja prema Solinu i povratka prema Splitu, već na prvom semaforu pogrešno skrenuo u krivom smjeru. Nakon kratkog vremena shvatio je grešku, zaustavio vozilo i okrenuo se kako bi nastavio u ispravnom smjeru.

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Srećom, vozač je brzo reagirao i ispravio svoj postupak.

Budući da je riječ o cesti na kojoj se razvijaju velike brzine, ovakva pogreška mogla je dovesti do ozbiljne prometne nesreće. U ovom slučaju sve je prošlo bez sudara i bez posljedica.

- Pogledajte do kraja kako je bijelo vozilo uspjelo zastraniti unatoč jasnoj horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji - stoji u opisu videa.

Pogledajte video: