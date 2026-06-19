Nova gošća 'Nedjeljom u 2' izazvala buru: Stanković otkrio samo jedno

Aleksandar Stanković na Facebook profilu 'Nedjeljom u 2' najavio je novu gošću, što je odmah izazvalo reakcije gledatelja na društvenim mrežama.

Uz najavu emisije, Stanković je o gošći kratko poručio kako se radi o osobi koja je 'čista magija', što je dodatno potaknulo interes publike i niz komentara koji već sada najavljuju jednu od zanimljivijih epizoda nove sezone.

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- ....sve pravi pravcijani prioriteti svemu usprkos...a tek talentirana i uz sav divljaluk maksimalno profinjena i još i lipa i još hrabro brani prirodu... što je previše... previše je ...i sve to u jednoj - piše jedna korisnica Facebooka.