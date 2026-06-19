Ministar poslao jasnu poruku: "Korekcije cijena će doći svakako, pitanje je samo koliko brzo"

Za dva dana stiže ljeto, a s njim i strani gosti i gužve. I premda ih je u prvih pet mjeseci bilo pet posto više nego lani, pitanje je hoće li tako biti i u špici sezone. Vlasnici apartmana i agencija kažu da gostiju ima manje nego lani.

Jesu li turiste odbile visoke cijene, što misli o John Malkovichu kao promotoru hrvatskog turizma, a što o Vatrenima na Svjetskom prvenstvu, u RTL Direktu kod Mojmire Pastorčić odgovara ministar turizma Tonči Glavina.

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Jako pozitivne reakcije izazvao je spot s Johnom Malkovichem. Je li istina da Peteu Radovichu niste dali nikakve upute osim „razmišljaj out of the box“?

Razgovarali smo dosta. Pete Radovich je čovjek koji ima rezultate i reputaciju i bio sam 100 posto siguran, kao i cijeli naš tim, da ima kreativne kapacitete napraviti nešto izvrsno.

Razgovor je bio vrlo otvoren i iskren. Rekli smo da moramo napraviti nešto izvanredno, potpuno izvan okvira, nešto što će možda biti i kontroverzno, da ljudima neće ostaviti prostor za ravnodušnost – ili će im se svidjeti ili neće.

Kao zemlja koja nema budžete kakve imaju naši konkurenti, moramo pronaći način da se istaknemo uz manje novca. Jedina uputa bila je da bude „out of the box“, kreativno i jedinstveno. Upravo to smo i dobili.

600 tisuća eura je koštao spot. Je li tu uključen i honorar za Malkovicha ili...

To je otprilike taj iznos plus PDV. Ono što je dobro u cijeloj priči jest da je angažman realiziran unutar Hrvatske, a i tvrtka koja je angažirana vezano uz gospodina Radovicha i gospodina Malkovicha hrvatska je tvrtka.

Dobar dio tog novca ostao je unutar našeg ekonomoskog prostora. Inače, ovakva snimanja s ovakvim talentom i glumcem inače koštaju puno više od onoga što smo mi platili. Razlog zašto smo tako dobro prošli jest povezanost i jednog i drugog s Hrvatskom. To su radili prije svega iz ljubavi i emocije prema Hrvatskoj, a ne iz poslovnog interesa.

Da smo plaćali standardne tržišne cijene, ovo si ne bismo mogli priuštiti.

Čija je uopće bila ideja da John Malkovich bude u spotu, jeste li ga Vi uvjerili da dođe?

Htio sam da imamo holivudsku zvijezdu kako bismo dobili vidljivost koju ne bismo mogli postići klasičnim turističkim filmom. Izbor se onda svede na nekoliko glumaca koji imaju poveznicu s Hrvatskom.

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