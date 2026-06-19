Barbir traži prometno rasterećenje Trstenika zbog radova: "Građani nisu tražili ništa izvanredno. Traže samo ono što im je obećano"

Damir Barbir, predsjednik Gradskog kotara Trstenik i gradski vijećnik Grada Splita, uputio je javni apel zbog višemjesečnih prometnih problema u Zajčevoj ulici nastalih uslijed radova na projektu aglomeracije. Upozorava kako se ne poštuju ranije objavljeni rokovi završetka radova te traži hitno prometno rasterećenje ovog dijela grada, kao i jasnu i pravovremenu komunikaciju prema građanima koji se svakodnevno suočavaju s gužvama i otežanim pristupom svojim domovima i bolnici.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

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Građani Trstenika posljednjih mjeseci svakodnevno podnose velike prometne gužve i otežano funkcioniranje zbog radova na projektu aglomeracije u Zajčevoj ulici. Od početka smo podržavali realizaciju ovog važnog infrastrukturnog projekta jer vjerujemo da će dugoročno unaprijediti kvalitetu života u našem kotaru.

Međutim, jednako tako očekujemo da se poštuju javno objavljeni rokovi i da građani budu pravodobno informirani o svim promjenama koje izravno utječu na njihov svakodnevni život.

Vodovod i kanalizacija na svojim je službenim stranicama objavio kako će radovi i privremena regulacija prometa u Zajčevoj ulici trajati do 15. lipnja. Nakon što smo javno ukazali da je taj rok probijen i da su radovi i dalje na snazi, građani su konačno dobili službenu informaciju da se rokovi produžuju.

To samo potvrđuje koliko je važno kontinuirano ukazivati na probleme s kojima se svakodnevno suočavaju stanovnici Trstenika i inzistirati na pravodobnim informacijama.

Posebno želim podsjetiti kako mi je tijekom razgovora na blagdan svetog Duje direktor Vodovoda i kanalizacije Ivica Perić rekao kako će se nastojati omogućiti prometovanje barem jednom prometnom trakom u svakom smjeru kako bi se građanima olakšao svakodnevni život tijekom izvođenja radova.

Nažalost, stanje na terenu pokazuje da obećano prometno rasterećenje nije ostvareno.

Postavlja se sasvim logično pitanje.

Zašto se na jednom od najvažnijih prometnih pravaca istočnog dijela Splita ne organizira rad u više smjena?

Zašto prometnica čije je zatvaranje izazvalo svakodnevni prometni kolaps za više od osam tisuća stanovnika Trstenika i otežalo pristup Kliničkom bolničkom centru Split na Križinama nema poseban prioritet?

Građani Trstenika mjesecima pokazuju strpljenje i razumijevanje za važnost ovog projekta. Vrijeme je da Vodovod i kanalizacija pokaže jednaku razinu odgovornosti prema građanima.

Zbog toga zahtijevam da se odmah omogući prometovanje barem jednom prometnom trakom za izlaz vozila s Trstenika kako bi se smanjile svakodnevne prometne gužve koje opterećuju naš kotar do završetka radova.

Također očekujem da Vodovod i kanalizacija građanima jasno predstavi novi plan završetka radova i konkretne mjere kojima će se do tada ublažiti prometni problemi.

Građani Trstenika nisu tražili ništa izvanredno. Traže samo ono što im je obećano. Poštivanje rokova, transparentnu komunikaciju i mogućnost da normalno dođu do svojih domova, radnih mjesta i bolnice.

Vodovod je objavio nove rokove. Građani Trstenika sada očekuju konkretna rješenja, a ne nova obećanja - stoji u priopćenju kojeg potpisuje Damir Barbir, predsjednik Gradskog kotara Trstenik, Gradski vijećnik Grada Splita i Saborski zastupnik.