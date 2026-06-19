Kako je ubojica godinama dobivao izlazke iz zatvora? Uspio je pobjeći tijekom posjeta majci

Bijeg osuđenog ubojice Benjamina Frickea (42) završio je njegovim uhićenjem u Italiji. Fricke je pobjegao za vrijeme privremenog izlaska iz zatvora u Njemačkoj, a njegov slučaj otvara ozbiljna pitanja o sustavu izvršenja kazne, prvenstveno kako je moguće da je iznimno opasan zločinac, unatoč doživotnoj kazni, od 2023. godine redovito dobivao dopuste, piše Blick.

Bijeg s dopusta

Prema pisanju njemačkog lista Bild, Fricke je u utorak, u pratnji zatvorskih službenika, posjetio svoju majku. U neposrednoj blizini čekao ga je motocikl, koji je legalno kupio i registrirao dok je bio na izdržavanju kazne. Iskoristio je trenutak kad je nakratko ostao sam, otišao do garaže i pobjegao.

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Zločin zbog kojeg služi doživotnu kaznu

Fricke je 2011. godine osuđen na doživotni zatvor jer je te godine u svoj stan namamio i ubio 23-godišnju cvjećarku Melanie R. Tijekom boravka u zatvoru procijenjen je kao osoba otporna na terapiju. Unatoč tome i činjenici da na uvjetni otpust može izići najranije 2030. godine, od 2023. su mu redovito odobravani privremeni izlasci, prenosi Index.

Sustav koji je zakazao

Njemački zakon, naime, predviđa ublažavanje zatvorskih uvjeta čak i za počinitelje najtežih kaznenih djela. Svrha privremenih izlazaka je pripremiti zatvorenike za život na slobodi. U Frickeovom slučaju, sustav je funkcionirao 37 puta, no 38. put zatvorenik je iskoristio priliku za bijeg.

Čini se da su mu zatvorski službenici, unatoč procjeni da je otporan na terapiju, ukazali preveliko povjerenje. Bila je to pogrešna procjena koja je mogla imati katastrofalne posljedice, zaključuje Blick.