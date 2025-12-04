Usvojen rekordni proračun Općine Podstrana za 2026.: „Ovo je najveći iskorak u modernoj povijesti naše općine“

Općina Podstrana ulazi u 2026. godinu s dosad najvećim proračunom. Na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća, na kojoj je bilo prisutno 14 od 15 vijećnika, izglasan je proračun vrijedan 22.029.265 eura. Deset vijećnika podržalo je dokument, dok su četiri bila protiv, čime je ostvarena dvotrećinska većina.

Načelnik Općine Podstrana, Mijo Dropuljić, istaknuo je da ovaj proračun predstavlja ključan korak u razvoju općine te potvrdu političke stabilnosti i jasne razvojne strategije.

„Proračun koji pokazuje koliko daleko možemo ići“

„Usvajanje ovog proračuna potvrda je naše zajedničke vizije i hrabrosti da Podstranu vodimo naprijed. Riječ je o rekordnom iznosu koji jasno pokazuje koliko daleko možemo ići kada imamo povjerenje građana i suradnju većine u Vijeću. Ovaj proračun nije samo skup brojki – on je plan razvoja, temelj budućih standarda i ulaganje u generacije koje dolaze“, izjavio je Dropuljić.

Najveći investicijski ciklus u povijesti općine

Načelnik je naglasio i da se Podstrana već nalazi u najvećem investicijskom ciklusu dosad, koji je započeo u prošlom mandatu, a nastavlja se i u ovom.

„Nalazimo se u najintenzivnijem investicijskom razdoblju koje je naša općina ikada imala. Ciklus smo započeli još u prošlom mandatu, a kontinuitet nastavljamo i sada. Upravo ovaj proračun osigurava da nijedan od tih projekata ne stane, već da se Podstrana nastavi razvijati punim tempom“, poručio je načelnik.

Veliki projekti koji mijenjaju Podstranu

U proračunu za 2026. godinu predviđena su sredstva za nekoliko ključnih projekata:

* novu osnovnu školu na Miljevcu,

* sportska dvorana u Strožancu,

* garaža s poslovnim centrom u Grljevcu,

* kulturni i društveni centar u Svetom Martinu.

„Ovo su projekti koji će promijeniti lice Podstrane. Ne ulažemo samo u objekte, nego u našu djecu, našu kulturu, sport i komunalni standard. Gradimo temelje kvalitetnijeg života“, naglasio je Dropuljić.

Fokus i na društvene potrebe

Usprkos velikim infrastrukturnim zahvatima, načelnik ističe da proračun zadržava snažnu socijalnu dimenziju.

„Podstrana raste, ali rast mora biti praćen brigom o ljudima. Zadržali smo potpore mladim obiteljima, programe za umirovljenike i sve mjere koje podižu kvalitetu svakodnevnog života u

našoj općini.“

„Ponosan sam na svoje ljude i na povjerenje mještana“

Načelnik je zahvalio vijećnicima koji su podržali proračun, kao i koalicijskim partnerima iz HSP-a.

„Ponosan sam na svoj tim i na sve što smo do sada ostvarili, ali još sam ponosniji na povjerenje naših mještana. Bez te podrške ovako ambiciozan razvoj ne bi bio moguć. Podstrana danas ide snažno, sigurno i odlučno prema budućnosti — i to je budućnost na koju ćemo svi biti ponosni“, zaključio je Dropuljić.

Usvajanjem proračuna otvara se godina u kojoj Podstrana očekuje intenzivna realizacija kapitalnih projekata, čime 2026. postaje jedna od najvažnijih razvojnih godina za općinu.