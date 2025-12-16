Usvojen proračun Grada Trogira za 2026. vrijedan 41,5 milijun eura

Gradsko vijeće Grada Trogira usvojilo je proračun za 2026. godinu vrijedan 41.500.000 eura. Novi je to rekordan proračun Grada, planiran tako da se nastavi investicijski val te da se završe kapitalni projekti u tijeku.

„Usvojen je najvažniji gradski dokument, koji nam je i obveza i kompas za iduću godinu. Trogir je danas konačno u poziciji da može ambiciozno ići u investicije koje nadilaze osnovne potrebe koje smo do sada rješavali. Proračun smo planirali odgovorno, uvijek računajući na ekonomske rizike, neizvjesnost vremena u kojem živimo, ali istovremeno misleći na potrebe svih u našoj zajednici. Građani mogu biti sigurni da će gradska blagajna ostati stabilna, a kolege i ja smo već dokazali da znamo realizirati projekte koje smo obećali zbog čega smo i dobili povjerenje građana treći put“, rekao je gradonačelnik Ante Bilić.

Velik dio proračuna ići za dovršetak ove godine započetih projekata - rekonstrukcije Starčevićeve ulice (1.500.000 eura), energetsku obnovu sportske dvorane (1.300.000 eura), sanacije deponija kako bi se novim proširenjem dobio dodatni volumen za odlaganje otpada (1.200.000 eura) te rekonstrukcija ulice Rimski put (1.000.000 eura). Za dovršetak šetnice do pastoralnog centra i uređenje plaže Brigi predviđeno je 1.500.000 eura. Nastavlja se i uređenje trga Rudine na Drveniku Malom vrijedno 450.000 eura. Ukupno će u gradski Odjel za komunalno gospodarstvo i investicije ići gotovo 29 milijuna eura.

Preko osam milijuna eura planirano je da će u proračun ući kroz vanjska financiranja. Njima će se, među ostalim, urediti i šetnica na Drveniku Velom (34.000 eura) te Timun u Arbaniji (560.000 eura).

„U narednoj godini očekujemo rast prihoda i od komunalne naknade te od poreza na kuće za odmor. Postoji još niz izvora financiranja iz kojih očekujemo povećanje prihoda, a dosadašnje iskustvo nas uči da znamo kako „povući“ ta sredstva – pravovremenom pripremom projekata i partnerskim odnosom sa svima. Isto tako, očekujemo i rast plaća u gradskim tvrtkama i ustanovama te gradskoj upravi, a treba istaknuti da su plaće i ove godine usklađene s inflacijom i da su prvi put u povijesti potpisani kolektivni ugovori te da su radnička i materijalna prava zaštićena, iako ćemo ih uvijek nastojati poboljšavati.“

Za projekte i udruge u sportu i kulturi ići će nešto preko dva milijuna eura, a za obrazovanje tri i pol milijuna eura.

Dio novca usmjerit će se za izradu projektne dokumentacije za nove investicije te je predviđeno 460.000 eura za izradu glavnog projekta nove dvorane. Upravo oko dvorane i nove osnovne škole najviše se raspravljalo tijekom sjednice.

„Gradu treba nova škola sa svojom sportskom dvoranom, kao i hitna sanacija obiju postojećih škola. Uvijek ćemo biti partneri Županiji, zato i jesmo ponudili gradsko zemljište od 10.000 m2, vrijedno sigurno 3-4 milijuna eura za izgradnju nove škole. Sufinancirat ćemo koliko budemo mogli, no ta investicija nije na Gradu i to treba jasno reći. Suradnici smo, ali ne i nositelji investicije i nemamo alate ni uporište da preuzmemo tuđu odgovornost. Županija ima obvezu do 2029. uvesti jednosmjenski rad i Trogir je nažalost jedini grad gdje po tom pitanju nije učinila ništa“, istaknuo je gradonačelnik i dodao:

„Nova sportska dvorana gradit će se da servisira potrebe klubova i pojedinaca. Ne možemo je raditi u sklopu nove škole jer ćemo opet dobiti situaciju koja je sada, a to je premalo termina. Sufinancirati dvoranu u sklopu škole koja onda opet neće biti gradska nego školska nema smisla. Istina je da je nova dvorana velik i financijski zahtjevan projekt, ali služit će desetljećima ispred nas i već smo pokazali da smo sposobni realizirati velike projekte, u suradnji sa strukom kao i uvijek.“