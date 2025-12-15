Usvojen najveći proračun u povijesti Grada Kaštela težak 54 milijuna eura

U Gradskoj vijećnici u Kaštelima održana je 4. sjednica Gradskog vijeća na kojoj je usvojen najveći proračun Grada u povijesti Kaštela. Proračun za 2026.godinu iznosi nešto više od 54 milijuna eura.

"U Prijedlogu proračuna Grada Kaštela za 2026.godinu predlažu se ukupni prihodi i primici u iznosu od 51.423.250,00 eura što je za 20,47 % više nego plan za 2025.godinu. Ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 54.423.250,00 eura što je za 13,55 % više nego plan za 2025.godinu. Kako je proračun za 2026. godinu kreiran i na osnovu ostvarenja za period siječanj-listopad 2025. godine, procjenjuje se da će višak prihoda za prijenos u sljedeće godine iznositi 3.000.000 eura, a navedeni višak će se rasporediti na rashode u 2026.godini", kazala je pročelnica Upravnog odjela za financije, javnu nabavu i naplatu prihoda Matija Marija Đikić.

Prihodi od poreza na dohodak čine najveći udio u ukupnim prihodima, koji su preko 20 milijuna eura, a prihodi od komunalne naknade i doprinosa čine 5,6 milijuna eura.

"Najviše se planira uložiti u usluge unapređenja stanovanja i zajednice, u što spada održavanje komunalne infrastrukture, odvoz smeća, opskrbu vodom, nerazvrstane ceste, sve ono što je u nadležnosti Vlastitog pogona. Planiramo utrošiti 23 milijuna eura za sve spomenuto, a za obrazovanje 10 milijuna eura. Na rekreaciju i kulturu planiramo utrošiti nešto manje od 6 milijuna, a na socijalu 2,7 milijuna eura", pojasnila je Đikić.