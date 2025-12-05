Ususret blagdanu Svetog Nikole, na komiškoj rivi spremaju se tradicionalne viške gastro delicije

U posebnom ozračju tradicije i zajedništva učenici i profesori Srednje škole "Antun Matijašević Karamaneo" iz Visa pripremaju izvorna jela otoka

Dan Grada i blagdan Svetog Nikole, zaštitnika pomoraca, ribara i svih Komižana, grad Komiža dočekuje u posebnom ozračju tradicije, zajedništva i bogatog kulturno-zabavnog i gastro programa za sve generacije.

Program dana proslave započeo je 2. prosinca u Gradskoj knjižnici pričama za djecu, 3. prosinca održan je tradicionalni turnir parova Sv. Mikula 2025. u boćarskoj dvorani. Program je nastavljen 4. prosinca radionicama za najmlađe, školskim turnirom te božićnom misom i dječjim filmom u Spomen domu.

Centralni dani proslave – 5. i 6. prosinca – donose bogat sadržaj. Djecu i roditelje očekuju predstave, školske priredbe, darivanje, kuhano vino i sajam otočkih proizvoda, dok će u večernjim satima Spomen dom biti domaćin znanstvenom predavanju te tradicionalnoj tomboli. Paralelno se od 5. do 7. prosinca održava i Prvenstvo Hrvatske u boćanju za seniorke, što daje sportski ton ovogodišnjoj fešti.

Ovogodišnjoj fešti poseban štih dat će u 18:30 sati - Gastro prezentacija tradicionalnih viških specijaliteta, koje će pripremiti učenici i profesori Srednje škole "Antun Matijašević Karamaneo" iz Visa te podijeliti besplatne porcije. Pripremat će se „Pojorski bronzinić“ - tradicionalno jelo otoka od lignji, sipe i orza zalivenog vinom, „Komiška pogača“ jelo rađeno od tijesta punjeno inćunima, lukom i maslinovim uljem te salata na hobotnicu. Uz sajam otočkih proizvoda, dijelit će se kuhano vino i kesteni.

Na blagdan sv. Nikole, 6. prosinca, u Komiži će se održati svečana sjednica Gradskog vijeća, ceremonija spaljivanja zavjetnog broda – jedan od najprepoznatljivijih komiških običaja – te sveta misa u župnoj crkvi. Dan je ispunjen i izložbama, prezentacijama knjiga, radionicama te večernjim koncertima na Rivi.

Završni dan, 7. prosinca, donosi regatu sv. Nikole za samce i dvojce, radionice za djecu u Komuni, natjecanja u boćanju, predstavljanja knjiga i završnu veliku tombolu u Basti, kojom se tradicionalno privodi kraju blagdanska svečanost.

Ovogodišnji program, bogat kulturnim, sportskim, edukativnim i zabavnim sadržajima, još jednom potvrđuje koliko Komiža njeguje svoje običaje i identitet. Svi posjetitelji, stanovnici otoka i gosti pozvani su pridružiti se i osjetiti jedinstvenu atmosferu koja se u Komiži rađa samo u danima posvećenima sv. Nikoli.