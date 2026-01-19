Usred priprema za Doru, naša pjevačica objavila fotografije iz bolnice: "Imala sam operaciju..."

Stela Rade, hrvatska pjevačica i autorica koja se ove godine sprema za nastup na Dori 2026., javila se pratiteljima iz Opće bolnice Karlovac.

Zdravstvene okolnosti nakratko su je udaljile od intenzivnih priprema, no to je nije spriječilo da s javnošću podijeli pozitivnu poruku. Uz osvrt na trenutačno stanje, Stela je iskoristila trenutak za iskrenu i osobnu životnu priču.

Na Instagramu je Stela objavila fotografije snimljene tijekom boravka u bolnici, među kojima i jednu na kojoj s osmijehom pozira u društvu mladog medicinskog osoblja.

- Opća bolnica Karlovac

Moje pripreme za Doru su se na kratko zaustavile, ali sve je u redu. Imala sam operaciju koja je prošla super i oporavak će teći brzo, brzo se vraćam pripremama!

Nisam htjela dijeliti da sam u bolnici, ali ovi predivni mladi ljudi koji su mi uljepšali boravak, podsjetili su me na moje srednjoškolske dane i hoću se kratko osvrnuti.

Ja sam trebala biti medicinska sestra. Upisala sam medicinsku školu, ali kako je vrijeme prolazilo, osjećaj mi je sve glasnije govorio da to ipak nije moj poziv. Iako previše volim ljude, puna sam empatije i suosjećajna, znala sam da nešto u meni traži drugi put. Dolazila bih na nastavu sa slušalicama, slušala glazbu, pisala pjesme i u glazbi tražila spas. Tada sam shvatila – moram krenuti tim putem.

Ovim postom htjela sam vas podsjetiti da pratite svoj poziv. Svijet je puno ljepše mjesto kada ljudi rade ono što vole. Ja sam odustala od medicine i danas sam najsretnija jer se bavim glazbom. A ovaj boravak u bolnici samo me dodatno podsjetio da posao medicinara pripada onima koji su za to stvoreni. Na ovim ljudima vidi se da su srcem tu, da imaju viziju i ljubav prema onome što rade.

Kad ste na pravom mjestu – to se osjeti - napisala je Rade na Instagramu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Stela Rade (@stela_rade)