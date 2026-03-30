Usred bijela dana u Kaštelima: 19-godišnjak uhvaćen za volanom bez dozvole i odmah odveden u zatvor

Sud je odredio zadržavanje u trajanju od sedam dana 19-godišnjem vozaču kojeg su policijski službenici prometne policije zaustavili na području Kaštela u subotu, 28. ožujka 2026.godine oko 9:30 sati. Nakon zaustavljanja odbio je zahtjev policijskog službenika da obavi testiranje na prisutnost droge u organizmu.

Isključen je iz prometa, izdana mu je privremena zabrana upravljanja, uhićen je i odveden na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje s obzirom na to da je 19-godišnjak do sada prijavljivan zbog istog prekršaja, da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od šest mjeseci.

Sud je u svojoj odluci istakao da je 19-godišnjak do sada pravomoćno kažnjen, a u tijeku su mu još dva prekršajna postupka, radi čega postoje osobite okolnosti koje opravdavaju bojazan da će nastaviti s činjenjem prekršaja kojima se ugrožava sigurnost prometa radi čega mu je određeno zadržavanje. Nakon odluke suda predan je u zatvor.