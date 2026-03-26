Uspješno održane radionice tehničkih aktivnosti u OŠ Neorić-Sutina

U Osnovnoj školi Neorić-Sutina uspješno su održane radionice modelarstva, modeliranja 3D olovkama te astronomska radionica za učenike, provedene u sklopu programa „Upoznaj tehničku kulturu“. Kroz praktičan rad i interaktivne aktivnosti, oko 30 učenika imalo je priliku razvijati tehničke vještine, preciznost i kreativnost, uz neposredno upoznavanje s različitim područjima tehničke kulture.

Radionice je organizirala Zajednica tehničke kulture grada Splita, koja svoj program sustavno širi i na šire područje Splitsko-dalmatinske županije, s ciljem približavanja tehničke kulture učenicima izvan samog gradskog središta. U provedbi su sudjelovale i udruge članice „Meštri o’ tehnike“ i Zvjezdano selo Mosor.

Radionica modelarstva uporabnih tehničkih tvorevina održana je pod vodstvom mentora Ante Milića, tijekom koje su učenici izrađivali kutnike koje će moći koristiti u daljnjem radu. U procesu izrade koristili su Unimat strojeve i druge alate za obradu šperploče, čime su stekli vrijedno praktično iskustvo rada s materijalima i alatima.

U sklopu programa održana je i radionica modeliranja 3D olovkama koju je vodio Duje Barić, član Zvjezdanog sela Mosor, pri čemu su učenici izrađivali radove inspirirane uskrsnom tematikom. Učenici su kroz ovu aktivnost razvijali prostornu percepciju i kreativnost, upoznajući se s modernim pristupima izrade modela.

Program je zaključen večernjim promatranjem noćnog neba teleskopom, koje je također vodio Duje Barić. Učenici su imali priliku promatrati Mjesec i planet Jupiter te se dodatno upoznati s osnovama astronomije kroz izravno iskustvo.

Važan doprinos u provedbi radionica dala je i Kata Stričević, nastavnica u školi, koja je pomogla u organizaciji i realizaciji aktivnosti na terenu. Cjelokupnu provedbu programa koordinirao je Tomislav Nikolić, omogućivši uspješnu realizaciju radionica i njihovu dostupnost učenicima ovog područja.