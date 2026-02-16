Uspješan nastup zadarskih taekwondaša na Rugvica openu

U subotu je u dvorani u Rugvici održan međunarodni turnir M2 „Rugvica open“, ujedno i kriterijsko juniorsko natjecanje za ulazak u taekwondo reprezentaciju, na kojem su nastupili Filip Tičić, Mateo Mostarlić i Luis Čakarun. Mladi sportaši još su jednom pokazali kvalitetu, borbenost i kontinuitet rada, ostvarivši zapažene rezultate u iznimno jakoj konkurenciji.

Mateo Mostarlić do brončane medalje stigao je pobjedom u četvrtfinalu, čime je osigurao plasman u polufinale. U borbi za finale pokazao je veliku srčanost i spremnost, no ondje je zaustavljen te se na kraju okitio broncom. Brončanu medalju osvojio je i Filip Tičić, koji je kroz svoje nastupe demonstrirao napredak, disciplinu i natjecateljsku zrelost.

Najuspješniji među njima ovoga puta bio je Luis Čakarun, koji je zaustavljen u finalu. U završnom meču pružio je snažan otpor, no na kraju je osvojio srebrnu medalju, što predstavlja izniman uspjeh na kriterijskom turniru ovakve razine.

Ostvarenim rezultatima sva trojica natjecatelja trenutačno se nalaze na drugom mjestu ljestvice za ulazak u juniorsku reprezentaciju, čime su potvrdili da se nalaze u samom vrhu nacionalne konkurencije.

Dečki su se za natjecanje pripremali pod stručnim vodstvom trenerice Đane Bajlo, dok ih je na putovanju i tijekom turnira pratila Ana Anić. Sustavan i planski rad u Taekwondo klubu Ultima daje konkretne rezultate – treninzi su strukturirani prema dobi i natjecateljskoj razini, a naglasak se stavlja na tehničku preciznost, kondicijsku pripremu i mentalnu stabilnost sportaša.

Trenutno u klubu djeluju tri trenažne grupe, a zbog povećanog interesa otvara se i nova grupa u Područnoj školi Ploče, čime se dodatno proširuje dostupnost programa djeci i mladima. Klub je i dalje otvoren za nove upise, a svi zainteresirani roditelji i budući članovi mogu se javiti na kontakt telefon 091 284 0266.

Kontinuirani uspjesi na kriterijskim natjecanjima potvrđuju kako se kvalitetan, stručan i predan rad uvijek isplati, a ovi mladi sportaši najbolji su dokaz da klub ide u pravom smjeru – prema novim medaljama i reprezentativnim nastupima. Za dva tjedna čeka ih Prvenstvo Hrvatske u Kninu.