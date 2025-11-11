Usmrćen bik Miško koji je lutao bez nadzora

Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata naredila je usmrćivanje bika Miška, na kojeg su se u proteklom razdoblju žalili stanovnici Gračaca. Mještani su tvrdili da im bik uništava usjeve i okućnice, ulazi u dvorišta te predstavlja opasnost za sigurnost ljudi i imovine.

Iz Državnog inspektorata potvrdili su kako je inspekcijski nadzor proveden u suradnji sa službenicima MUP-a, PU Zadarske, PGP Gračac te ovlaštenom veterinarskom organizacijom. Nadzorom je utvrđeno da bik u Gračacu luta bez nadzora vlasnika te da je opasan za okolinu.

Pokrenuti će prekršajni postupak

"Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata u suradnji sa službenicima MUP-a, PU Zadarske, PGP Gračac i ovlaštene veterinarske organizacije obavila je inspekcijski nadzor kojom prilikom je utvrđeno da je bik koji u Gračacu luta bez nadzora vlasnika opasan za okolinu, odnosno da predstavlja opasnost za sigurnost ljudi i imovinu, kao i da ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi i životinja", poručili su iz Inspektorata za RTL Danas.

Dodali su kako je, radi otklanjanja neposredne opasnosti za život i zdravlje ljudi, poduzeta hitna mjera na temelju Zakona o zaštiti životinja te Zakona o općem upravnom postupku, a rješenjem je naređeno usmrćivanje bika putem ovlaštene osobe.

Iz Državnog inspektorata navode i da će protiv vlasnika životinje biti pokrenut prekršajni postupak.

Na bika Miška ranije se više puta žalila obitelj Mikić, koja je u posljednjih devet mjeseci čak pet puta policiji prijavljivala kako im je bik uništio voćke i oštetio automobil, a kad bi im ušao u dvorište bojali su se izići van.

'Ovo je kriminal, katastrofa, ništa drugo'

Net.hr je kontaktirao bivšeg vlasnika bika, Ivicu Šimunovića iz Gračaca, koji tvrdi da Miško nije bio opasan.

"Ovo je kriminal, katastrofa, ništa drugo. Policija priča da su bježali od bika, a to su takve neistine da je nevjerojatno", kroz suze nam priča Ivica.

Novi vlasnik bika, Stanko Ogar, potvrdio nam je da je Miška kupio prije deset dana zbog, kako kaže, dobre genetike, ali zbog organizacije transporta bika nije uspio odmah prevesti.

"Bik je bio vezan i čekao me da dođem po njega, a oni su ga ubili. Molio sam Inspektorat da to ne rade, rekao sam da ću ga prevesti kod sebe jer je u redu, ali nisu htjeli" izjavio je Ogar.