Uskršnji ukrasi s 3D olovkom – održane četiri kreativne radionice

Četiri prigodne radionice izrade uskršnjih ukrasa pomoću 3D olovki održale su Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s Informatičkim klubom Futura, u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik 30. i 31. ožujka.

Polaznici radionica su uz pomoć plastike koja se zagrijava u 3D olovci, koristeći predloške i 3D modele jaja, izrađivali 2D i 3D uskršnje ukrase. Na taj način razvijali su kreativnost, inovativnost i tehničke vještine, a na kraju su svoje unikatne radove ponijeli kući, koji će ove godine krasiti njihove uskrsne košarice.