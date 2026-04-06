Uskršnji kup na Baterijama: mali nogomet, navijanje i večernji koncert

Na igralištu Baterije danas se održava Uskršnji kup, sportsko-zabavni događaj koji okuplja ljubitelje malog nogometa i dobre atmosfere.

Program započinje u 16 sati, kada će na teren izaći mladi nogometaši, a publika će imati priliku pratiti borbu četiri najbolje ekipe za pobjednički pehar. Organizatori najavljuju dinamične utakmice, puno golova i glasno navijanje, uz atmosferu kakva se rijetko viđa na ovakvim turnirima.

Poseban naglasak stavljen je na mlade igrače, koji će pokazati svoje vještine i potencijal, a mnogi od njih već sada privlače pažnju kao budući talenti.

Nakon sportskog dijela, večer na Baterijama nastavlja se u glazbenom tonu. Od 21 sat predviđen je koncert popularnog splitskog dua Kuzma & Shaka Zulu, koji će dodatno zagrijati atmosferu i privući velik broj posjetitelja.

Organizatori poručuju kako Baterije nisu samo mjesto održavanja turnira i koncerta, već i prostor druženja, glazbe i zajedništva, pozivajući sve građane da im se pridruže i budu dio cjelodnevnog programa.