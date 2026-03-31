Uskrs u Makarskoj: Program za djecu i tradicionalni doručak na otvorenom

U Makarskoj nas i ove godine očekuje posebno osmišljen uskrsni program u organizaciji Grada Makarske i TZG Makarske, koji spaja tradiciju, zajedništvo i bogatu gastronomsku ponudu. Posjetitelji su pozvani da dožive autentičan blagdanski ugođaj i uživaju u lokalnim specijalitetima koje pripremaju makarski ugostitelji.

Program za djecu pod nazivom "Ususret Uskrsu" započeo je 30. ožujka kreativnom radionicom Dječjeg vrtića Biokovsko zvonce, tijekom koje su najmlađi kroz igru i druženje izrađivali uskrsne ukrase i ukrašavali pisanice.

U subotu, 4. travnja, na Gradskom sportskom centru održat će se uskrsno druženje za djecu u organizaciji Tinker Labsa Makarska. Najmlađe očekuje zabavna uskrsna potraga, a program je namijenjen djeci od 4 do 10 godina.

Središnji dio programa održat će se u ponedjeljak, 6. travnja, na Trgu 4. svibnja 533., gdje od 10 sati započinje tradicionalni uskrsni doručak na otvorenom. Posjetitelji će moći uživati u raznovrsnim delicijama pripremljenima prema tradicionalnim uskrsnim receptima. Posebno mjesto ima priprema velike fritaje, za koju su zaduženi Udruženje obrtnika Makarske rivijere i ceh ugostitelja, čime se dodatno ističe zajedništvo i gastronomska tradicija ovog kraja. Blagdansku atmosferu upotpunit će raznovrstan glazbeni program. Uvod u druženje donijet će Gradska glazba Makarska, a nastupit će i klapa Muccurum te ponovno okupljeni ženski zbor „Marineta” Matice umirovljenika. Od 11 sati program se nastavlja uz goste iz Šibenika, klapu Sebenico.

"Pozivamo sve građane i posjetitelje da nam se pridruže, dožive makarsku uskrsnu tradiciju i uživaju u bogatstvu dalmatinskih okusa na otvorenom", otkrili su iz Turisitčke zajednice Grada Makarske.