Uskoro stižu velike promjene za taksiste: Država staje na kraj visokim cijenama usluga

Odmah po završetku turističke sezone, dakle s prvim danima jeseni, krenut ćemo u dijalog i s korisnicima i s davateljima usluga i naći pravu mjeru kako bismo spriječili naplaćivanje besramno visokih iznosa za taksi usluge u nekim slučajevima, rekao je Tomislav Mihotić, državni tajnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Time je potvrdio da se ozbiljno kreće u izmjene Zakona o prijevozu u cestovnom prometu što je krajem kolovoza najavio ministar mora i prometa Oleg Butković kako bi se ograničila maksimalna cijena taksistima jer se, rekao je, cijene dižu bez ikakvih kriterija.

Najavio je i uvođenje registarskih oznaka za taksije, kako bi oni bili označeni, što će provesti s Ministarstvom unutarnjih poslova, ali i dodatne mjere prema aplikacijama i platformama koje povezuju vozače i putnike, a koje bi također bile usmjerene k jasnijem određivanju cijene usluge. No, dodao je, pri određivanju maksimalne cijene razmotrit će parametre i izračunati koliko bi ona iznosila, jer bude li preniska, smatra ministar, taksi-usluga postala bi posao koji više nitko neće raditi, piše Večernji list.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

– I taksisti moraju imati opravdanje za svoj rad. Taksi je postao dostupniji svim građanima, što i je cilj te usluge, posebice mladim ljudima koji ga sada u večernjim satima puno više koriste nego što su ga koristili prije, što je također jako dobro jer time izbjegavaju da sami sjedaju za volan kada to nije poželjno – pojasnio je T. Mihotić. Kaže da cijene na taksijima označavaju kolika maksimalna cijena može biti kada taksisti koriste taksimetar, te da svi taksimetri moraju biti baždareni, dok cijena taksi-usluge mora biti onolika kolika je napisana na vozilu i ne smije se naplatiti više od toga. Dosad smo imali itekako puno slučajeva u kojima taksisti nisu poštovali te odredbe.

– Predlažemo uvođenje registracijskih oznaka za taksiste s obzirom na to da pojedinci koji obavljaju taksi-vožnje uopće nisu označeni i nemaju taksi-oznaku – istaknuo je nedavno ministar Butković. Nered na tržištu taksi-prijevoza u Hrvatskoj sve je teže ignorirati, a on pogađa kako putnike tako i one taksiste koji rade poštujući sve propise. I njima je interesu, kažu, uvođenje reda. Ono što korisnike najviše muči su, naravno, cijene. Posebno se tijekom ljetne sezone naslušamo se priča o ekstremnim primjerima naplaćivanja taksi-usluga; poput vožnji od nekoliko kilometara koje su naplaćene stotinama eura, gdje jedan taksist istu kilometražu naplaćuje 30, a drugi čak 100 eura. U javnost je dospio i slučaj naplate čak 1500 eura za kratku vožnju središtem Zagreba ili primjer od 640 eura od splitske trajektne luke do mosta za Čiovo, a posebno je šokantan slučaj Carol Cowan, gošće iz Novog Zelanda, kojoj je taksist u svibnju u Zagrebu naplatio 1506 eura za vožnju od oko 1,5 kilometara. Nakon što je prozvan u medijima, vlasnik taksi-obrta čijim je POS uređajem njegov zaposlenik obavio naplatu potvrdio je da je ovoj ženi vraćen dio novca, 1350 eura, uz izgovor da se radi o slučajnoj omašci. Brojni su i primjeri u kojima se umirovljenicima i oboljelima put od željezničkog ili autobusnog kolodvora do nekih od klinika naplaćivao kao suho zlato.

Iako je liberalizacija autotaksi prijevoza, koja je uvedena Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu 2018., donijela pozitivne promjene poput otvaranja novih radnih mjesta, većeg korištenja usluga među građanima svih dobnih granica te nižih cijena zahvaljujući većoj konkurenciji, suludo visoke cijene koje ovim zakonom taksisti mogu naplaćivati, ali i zapošljavanje stranih radnika bez provjere imaju li vozačke dozvole iz zemalja iz kojih dolaze te jesu li one krivotvorene, negativne su strane toga posla i tu se mora uvesti red. Samo je lani Državni inspektorat dobio oko 400 prijava kršenja Zakona u području taksi-prijevoza.

Zakon iz 2018. godine

– Tijekom godina primijećene su nepoštene prakse pojedinih prijevoznika zbog kojih je Ministarstvo provelo niz inspekcija i nadzora u suradnji s policijom, Poreznom upravom i drugim tijelima. Od siječnja 2024. do sada provedeno je više od 870 inspekcijskih nadzora kako bi se osiguralo poštovanje propisa – kazali su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Zakon iz 2018. posljednji je put poboljšan krajem prošle godine, od kada cijena vožnje mora biti istaknuta na vozilima te je uvedena kartica vozača koju on mora imati istaknutu u vozilu, a na njoj se preko QR koda može provjeriti ispunjava li taj vozač sve uvjete, sve u cilju bolje kontrole pridržavanja propisa i sigurnosti građana. Hrvatska obrtnička komora (HOK) zatražila je od Ministarstva prometa da uključi predstavnike Sekcije taksi-prijevoza HOK-a u proces izrade izmjena Zakona. Oni predlažu da se dozvola za obavljanje taksi-prijevoza izdaje za jedno vozilo i za jednu registarsku oznaku, da se vrati obveza posjedovanja izvoda iz licencije, a podržavaju i propisivanje maksimalne cijene autotaksi usluge po kilometru uz uvođenje zakonske regulacije zbog moguće pojave dampinških cijena, piše Večernji list.