Uskoro stiže najmodernija škola: dok Hrvatska gubi učenike, ovaj dalmatinski otok puni razrede

Prema podacima sustava Školski e-Rudnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, broj učenika u Hrvatskoj od školske godine 2013./2014. do danas smanjen je za 12,3 posto. Dok se brojna otočna mjesta suočavaju s negativnim demografskim trendovima, Supetar na Braču bilježi 'zeleni graf'.

U istom razdoblju broj učenika ondje je porastao za čak 26,4 posto. Takav rast doveo je do toga da je postojeća osnovna škola na rubu kapaciteta. No, rješenje je na vidiku. Naime, u Supetru je u pripremi izgradnja nove škole. Grad je nedavno ishodio građevinsku dozvolu, a Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije potvrdila je i otkup posljednje potrebne parcele za realizaciju projekta. Početak radova očekuje se krajem 2026. godine.

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković potvrdila je kako je projekt nove škole u poodmakloj fazi, ali da početak radova ovisi o završetku financijske konstrukcije.

„Grad Supetar je dovršio projektnu dokumentaciju, ishodio građevinsku dozvolu te, u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom, otkupio zemljište. Radovi još nisu započeli jer se čeka zatvaranje financijske konstrukcije i potpisivanje ugovora o sufinanciranju iz Nacionalnog plana oporavka“, istaknula je Marković.

Dodaje kako će, nakon potpisivanja ugovora s nadležnim ministarstvom, započeti svi daljnji postupci.

„Tada kreću rokovi za javnu nabavu i ostale procedure. Ako sve bude išlo prema planu, početak radova očekujemo krajem 2026. godine“, poručila je.

Govoreći o rokovima dovršetka projekta, gradonačelnica Marković istaknula je kako će oni u konačnici ovisiti o uvjetima europskog natječaja.

„Rokovi će biti definirani okvirima europskog natječaja, tako da u ovom trenutku ne možemo govoriti o točnim datumima. Ipak, procjenjujemo da bi izgradnja mogla biti završena do kraja 2028. godine, ako sve bude teklo prema planu“, kazala nam je.

Škola za 400 učenika s modernim sadržajima i sportskom infrastrukturom

Nova škola u Supetru bit će projektirana kao suvremeni obrazovni kompleks koji će odgovoriti na rastuće potrebe grada.

„Planirana je izgradnja škole ukupne površine oko 5.800 četvornih metara, s kapacitetom za približno 400 učenika i dvadesetak učionica. Uz to, predviđene su specijalizirane učionice i kabineti za informatiku, prirodoslovlje, jezike i umjetnost, sportska dvorana, školska kuhinja i blagovaonica te prostori za produženi boravak“, istaknula je Marković te naglasila kako će posebna pažnja biti posvećena kvaliteti prostora za boravak i učenje.

„Projekt uključuje i atrije te uređena dvorišta koja osiguravaju dovoljno prirodnog svjetla i ugodan ambijent. Predviđena je i podzemna garaža s oko 48 parkirnih mjesta, kao i jasno odvojeni kolni i pješački pristupi“, kazala je.

Arhitektonsko rješenje temelji se na povezivanju dvaju volumena zgrade, čime se stvara funkcionalan javni prostor i bolja integracija s okolinom.

„Uz školu je planiran plato s vanjskim sportskim terenima i školskim trgom koji će biti dostupan i lokalnoj zajednici. Poseban naglasak stavljen je na energetsku učinkovitost, sigurnost i suvremene standarde nastave“, navodi gradonačelnica.

Projekt financiran europskim sredstvima i uz podršku Županije

Govoreći o vrijednosti investicije, gradonačelnica Marković istaknula je kako će konačan iznos biti poznat nakon provedbe javne nabave.

„Točna vrijednost radova definirat će se kroz natječaj i postupke javne nabave. Projekt se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, odnosno europskih sredstava, uz sudjelovanje Splitsko-dalmatinske županije koja je osnivač škole“, pojasnila je.

Naglasila je kako će financijska konstrukcija biti u potpunosti zatvorena prije početka radova. „Grad Supetar u ovom je projektu partner. Do sada smo otkupili veći dio zemljišta i izradili projektnu dokumentaciju u vrijednosti većoj od 1,3 milijuna eura, a nastavit ćemo pratiti i koordinirati projekt sve do njegova završetka“, istaknula je Marković.

Strateški projekt za rast grada i kvalitetniji život građana

Naša sugovornica smatra kako izgradnja nove škole ima šire značenje za razvoj Supetra, koji se, unatoč općem trendu depopulacije, ističe rastom broja stanovnika i učenika.

„Ovaj projekt predstavlja strateški iskorak za Supetar, koji je drugi grad u Republici Hrvatskoj po porastu broja stanovništva unatoč općoj depopulaciji i bilježi najveći postotni porast učenika prema e rudniku. Novi školski kompleks povećava kapacitete i kvalitetu obrazovanja, modernizira uvjete u skladu s pedagoškim standardima te podupire demografski razvoj grada. Projekt je nastavak ulaganja u buduću zajednicu i kvalitetu života građana, a nova škola simbolizira Supetar za nove generacije“, govori nam.

Nova škola kao dodatni poticaj doseljavanju mladih obitelji

Na pitanje može li nova škola dodatno potaknuti doseljavanje, gradonačelnica Marković odgovara potvrdno, naglašavajući kako obrazovna infrastruktura ima ključnu ulogu u razvoju zajednice.

„Apsolutno, moderna škola i jednosmjenska nastava šalju jasnu poruku mladim obiteljima da Supetar planira svoju budućnost. Već od popisa stanovništva 2011. godine vidljivo je da u grad najviše doseljavaju mlade obitelji s malom djecom. Bolje obrazovanje, kvalitetniji uvjeti rada i ulaganja u društvenu zajednicu poput centra za kulturu, rad sa udrugama, izgradnja sportskih i dječjih , igrališta i ostale infrastrukture dodatno potiču doseljavanje mladih obitelji i osiguravaju ostanak roditelja s djecom na otoku“, ističe.

Supetar se tako izdvaja i u nacionalnom kontekstu. „Rijetki smo grad na otoku koji bilježi rast broja stanovnika. Ove godine izborili smo i bolju povezanost s kopnom, što dodatno potiče razvoj i čini Supetar još privlačnijim za život“, zaključila je Ivana Marković