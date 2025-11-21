Uskoro se zabranjuje online prodaja alkohola iza 20 sati?

Ministarstvo gospodarstva na čijem je čelu DP-ov ministar Ante Šušnjar, izradilo je radni nacrt prijedloga izmjena Zakona o trgovini koji, kako to pokazuje dokument u posjedu Indexa, predviđa strogu zabranu online prodaje alkoholnih pića nakon 20 sati.

Zabrana prodaje alkohola iza 20 sati

Prema nacrtu koji je u posjedu novinara Indexa, predlaže se da online prodaja svih alkoholnih pića bude zabranjena od 20:00 do 6:00 sati, bez obzira je li riječ o pivi, vinu ili drugim pićima koja sadrže alkohol.

Ključna razlika između sadašnjeg i nacrta predloženog zakona je značajna. Trenutni članak 11. Zakona o trgovini, koji je važeći u praksi, samo zabranjuje prodaju alkohola maloljetnim osobama i propisuje obvezu isticanja upozorenja na prodajnim mjestima.

Zakon trenutno ne sadržava nikakva vremenska ograničenja za prodaju alkohola punoljetnim osobama – što znači da trgovine mogu prodavati alkohol tijekom cijelog radnog vremena bez dodatnih ograničenja. Predložene izmjene ubacile bi se u navedeni članak, uvodeći tako zabranu online prodaje nakon 20 sati.

Gradovi i općine bi zabranu mogle proširiti i na trgovine

Nacrt dodatno predviđa da bi lokalne samouprave – gradovi i općine – dobile mogućnost da unutar tog vremenskog okvira uvedu dodatna, stroža ograničenja, posebno za prodaju rashlađenog alkohola iz hladnjaka. To bi značilo da bi određeni gradovi potencijalno mogli zabraniti prodaju alkohola i ranije od 20 sati ili da uvedu specifična ograničenja za svoje područje.

Posebno ograničenje prodaje rashlađenog alkohola iz hladnjaka spominjalo se ranije, u rujnu ove godine. Tada je DP-ov ministar Šušnjar naveo da se navedene izmjene planiraju usvojiti do sljedeće turističke sezone.

Jedan od razloga i "zaštita kulturne baštine"

Ministarstvo u radnom nacrtu prijedloga izmjena Zakona o trgovini ove zabrane pravda "zaštitom javnog zdravlja i održavanjem javnog reda i mira i zaštite kulturne baštine". Pritom, ovo posljednje vjerojatno se odnosi na ljetne mjesece i turizam.

Navode se "alarmantni podaci o konzumaciji alkohola u Hrvatskoj, posebno među mladima" te se spominje brojka od "oko 250.000 ovisnika o alkoholu" te "alkoholu kao četvrtom vodećem uzroku smrtu kod odraslih".