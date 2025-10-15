Uskoro se vraća HNL: Kakva je situacija u Hajduku s Livajom i ozlijeđenima?

Polako se u fokus javnosti vraća i najdraži nam SHNL. Nastavak prvenstva na Poljudu željno iščekuju, u njega ulaze izjednačeni na vrhu s Dinamom i 19 bodova na kontu. Toliko su ih Bijeli skupili u devet kola prvog kruga, a sada slijedi i deseto, odnosno prvo drugog kruga. Hajdukova će lokacija u nedjelju biti Pula, stadion Aldo Drosina. Ta utakmica ima jednu jako zanimljivu priču, a ona je povratak Gonzala Garcie na mjesto gdje je čuda radio u više navrata. Ipak, prvi put na to mjesto dolazi kao gost, a pitanje je kakav mu se doček sprema. No, sumnjamo da se Hajdukov trener nešto previše oko toga brine, pišu SN.

Puno ga više zanima kako se suprotstaviti ekipi Oriola Riere, a jedno je sigurno - Bijelima na Drosini neće biti lako. Pokazala je to i prošla sezona u kojoj je tada Gennaro Gattuso uzeo dva boda u dvije utakmice i to nakon što se oba puta vratio iz rezultatskog zaostatka. Prvo je, dakle, krajem kolovoza već u prvom napadu za vodstvo domaćih zabio Marcel Heister, a bod je gostima osigurao Marko Livaja. Upitno je hoće li ovog puta kapetan Bijelih povesti momčad od prve minute, muči ga ruptura stražnje lože, ali na Poljudu se nadaju da će makar biti sposoban pomoći s klupe. Vode se primjerom Zvonimira Šarlije koji je ozlijedio ložu protiv Osijeka pa se vratio prije vremena. Jasno je da će Livaja igrati ukoliko bude postojala i minimalna mogućnost za njegov nastup, a ne bude li tome tako, njegovu će ulogu morati preuzeti netko drugi.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Da je Istra tvrd orah na domaćem terenu, osjetio je Hajduk i u proljetnom dijelu prvenstva kada je sa svojim sljedećim suparnikom također podijelio bodove. Zabio je tada za bod Abdoulie Sanyang baš u periodu kada je VAR bio izvan funkcije, a kasnije se ispostavilo da je bio u zaleđu. Hajduku je često znao zabiti Vinko Rozić, a tako je bilo i na Drosini. Paradoks je da je baš Gonzalo Garcia vinuo Istru do respektabilnih razina, a taj se dojam ne može tek tako promijeniti. U sezonu su Puljani ušli s Goranom Tomićem, ali on nije dugo izdržao te ga je naslijedio Oriol Riera. U posljednje tri utakmice Istra se u formi podigla i uhvatila 7 bodova, a sigurno će Puljani imati poseban motiv protiv bivšeg trenera koji je u više navrata govorio da jako cijeni igrače koje je nekada trenirao. Momčad je ostala gotovo identična onoj Garcijinoj i on će sigurno najbolje znati njezine mane i vrline. Njemu je, realno, jedina briga kako dovesti Bijele do tri boda kojima bi ostali na vrhu prvenstvene ljestvice, a ako je suditi po prošlosti, to im neće biti nimalo lako.

A koliko je zahtjevan izazov pred Bijelima, svjedoči i statistički podatak posljednje pobjede Hajduka na Drosini, koja se dogodila prije više od dvije godine. Na klupi je tada sjedio Mislav Karoglan, a Bijeli su slavili s 0:2 pogocima Sahitija i Livaje. Garcia je ove sezone u prvom kolu apsolvirao Istru, a ostaje za vidjeti kako će Bijeli reagirati na uvodu u drugi krug, gdje je jedini cilj tri boda. Garcia ionako govori da njegova ekipa uvijek ide na tri boda pa nema razloga da tako ne bude ni ovog puta. No, statistika nikako nije na strani Bijelih...

Koliko Hajduk čeka pobjedu u gostima

5 utakmica - Rijeka

4 utakmice - Varaždin

3 utakmice - Istra 1961

2 utakmice - Gorica, Lokomotiva

1 utakmica - Dinamo

0 utakmica - Osijek, S. Belupo, Vukovar 1991