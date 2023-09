USKORO POČINJE 11. MEĐUNARODNI FESTIVAL TASTE THE MEDITERRANEAN Najbolji svjetski chefovi kuhat će u Splitu, a ekskluzivnu večeru pripremit će Kolumbijka Leonor Espinosa

U Splitu se od 4. do 8. listopada održava 11. Međunarodni festival Taste the Mediterranean. To je još jedna prilika da se okusi mediteranske okuse i način života. Splićani i njihovi gosti imaju priliku uživati u degustacijama hrane i vina, radionicama, panelima i četveroručnim večerama u najboljim splitskim restoranima koje će zajedno pripremati vrhunski hrvatski i međunarodni chefovi.

"Svake godine Taste the Mediterranean festival, za koji zaista možemo reći da je najprestižniji gastronomski festival u Hrvatskoj, dovodi izvanredne goste. Moram se pohvaliti da ove godine imamo cheficu Leonor Espinosa koja je lani proglašena najboljom cheficom svijeta. Tako imamo priliku kušati ono što je Leonor učinilo najboljom cheficom na svijetu", kazala nam je Ingrid Badurina Daniellson, direktorica Festivala Taste the Mediterranean.

Najbolja chefica svijeta, Kolumbijka Leonor Espinosa, pripremit će ekskluzivnu gala večeru za Festival Taste the Mediterranean, u četvrtak 5. listopada 2023., u očaravajućem ambijentu Heritage Hotela Martinis Marchi, na otoku Šolti. Espinosa – proglašena najboljom cheficom svijeta za 2022. u izboru 50 Best World’s Restaurants – predstavit će svoje kulinarsko umijeće kojim je osvojila tu najprestižniju gastronomsku titulu. A ljubitelji visoke gastronomije imat će jedinstvenu priliku da u srcu Dalmacije uživaju u specijalitetima njezinog restorana Leo, u Bogoti, koji se također nalazi na listi najboljih restorana na svijetu.

Nakon lanjskog boravka u Hrvatskoj, gdje je na poziv Mediterranean Women Chefs, sudjelovala na konferenciji Redefining success, chefica će u sklopu 11. Međunarodnog Festivala Taste the Mediterranean (Split, od 4. do 8.10.) održati i posebnu prezentaciju zaklade FUNLEO, povodom Dana Kolumbije.

U kuhinji Leonor Espinosa poštuje tradiciju i izvorne kolumbijske okuse, a svoju profesiju spaja s društvenom odgovornošću. Tako je 2008., zajedno s kćerkom, sommelierkom Laurom Hernandez Espinosa, osnovala neprofitnu zakladu FUNLEO, koja potiče poljoprivredni razvoj ruralnih i etničkih zajednica u Kolumbiji na zdrav i ekološki prihvatljiv način, te na očuvanje brojnih kulinarskih tradicija. Za nju je gastronomija sredstvo za društveni i gospodarski razvoj, posebno autohtonih afro-kolumbijskih zajednica.

Otvorenje festivala bit će na splitskoj ribarnici, u restoranu Noštromo, u srijedu u 20 sati gdje će splitski chef Zlatko Marinović posluživati najbolje dalmatinske delicije sljubljene s vrhunskim vinima Belje i Festigia.

"Naši poduzetnici su svjedoci različitim izazovima, a ovo je izvrsna prigoda za njih jer će moći iskoristiti određeni popust. Sve naše članice će imati 50 posto umanjenu cijenu ako se uključe na događanja, a događanja su izrazito zanimljiva, snažna i jaka. Naši poduzetnici možda nemaju toliko prigode vidjeti što se događa u svijetu, a s obzirom da su naši turisti oni koji konzumiraju usluge i u Parizu, New Yorku i Tokiju - moramo pratiti svjetske trendove kako bi ih mogli zadovoljiti i zadržati ovdje. Naravno, riječ je o autohtonim proizvodima koji se na novi način trebaju inkorporirati i složiti u jelovnike. Uvijek treba imati na umu naš proizvod, ali koji je njima prihvatljiv. Održivost ja jako značajna i važna", kaže Joze Tomaš, predsjednik HGK Županijske komore Split.

"Tema održivosti i mediteranska prehrana je nešto što najbolje prezentira Split i naš turizam, a ovo je divna međunarodna uvertira u naš mjesec gastronomije. Krenut ćemo i završiti s međunarodnim događanjem, a u okviru mjeseca gastronomije već sutra na Svjetski dan turizma koji se ove godine odvija pod parolom zeleno i održivo, naša Turističko - ugostiteljska škola će ponuditi, zajedno sa chefovima, spektakularna jela pripremljena na tradicionalan način", kaže Alijana Vukšić, direktorica Turističke zajednice Split.

Restorani koji sudjeluju na festivalu Taste the Mediterranean 2023:

Artičok, Corto Maltese, Dujkin dvor, Dvor, Kadena, Martinis Marchi, Méditerranée-Hotel Ambasador, Noštromo, Pandora Greenbox, Pinku Fish&Wine, Šug, ZOI, Zora bila, Zrno Soli.