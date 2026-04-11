USKORO NOVI ZAKON Ilegalna gradnja na Marjanu ostaje ilegalna: Nema legalizacije ni iznimki

U saborsko drugo čitanje Vlada je uputila Konačni prijedlog Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ili popularni “Zakon o legalizaciji”. Njime se ukida rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju koji je istekao 30. lipnja 2018. Legalizacija neće biti moguća za gradnju na pomorskom dobru, u parkovima prirode, infrastrukturnim koridorima, na državnom, šumskom i vodnom zemljištu, ako je riječ o arheološkom nalazištu, kulturnom dobru i području koje je pod zaštitom UNESCO-a, objavilo je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine MPGI.

Zakonom se omogućava trajno podnošenje zahtjeva za ozakonjenje bespravno sagrađenih zgrada koje su nedvojbeno izgrađene do 21. lipnja 2011. godine, a vidljive su na ortofoto karti Državne geodetske uprave s tim datumom. Objekti sagrađeni nakon tog datuma koji su izgrađeni bez potrebnih dozvola za gradnju, neće se moći legalizirati, piše Nacional.

Digitalno podnošenje zahtjeva

Novo zakonsko rješenje predviđa digitalno podnošenje zahtjeva putem Informacijskog sustava prostornoga uređenja (ISPU) – sustava eDozvola, uz obveznu priloženu cjelovitu dokumentaciju prije svega: geodetski snimak izvedenog stanja i dodatno potvrda nadležne Državne geodetske uprave da je zgrada vidljiva na ortofoto aviosnimci DOF5/2011 s koordinatama predmetne zgrade u GML formatu. Postupke rješavanja i dalje će voditi upravni odjeli općina, gradova i županija nadležni za poslove prostornog uređenja i graditeljstva kao što je to bilo i do sada.

Građani koji žele ozakoniti svoje objekte kroz novo zakonsko rješenje morati će podmiriti i naknadu za bespravnu gradnju odnosno njeno ozakonjenje koja će s obzirom na protek vremena od 2012. biti veća. Visina te naknade odredit će se prema kriterijima poput veličine, lokacije i namjene nezakonito izgrađenog objekta i propisat će se posebnom uredbom.

Cilj predloženih mjera i namjera Ministarstva jest omogućiti vlasnicima koji su do 30. lipnja 2018. godine imali pravo podnijeti zahtjev za legalizaciju, ali to nisu učinili bilo zbog neznanja, financijskih okolnosti ili drugih razloga, da sada riješe status svoje nekretnine i omoguće uredno evidentiranje u katastru i zemljišnim knjigama.

Bespravna gradnja kazneno djelo

U odnosu na prvo čitanje, Konačnim prijedlogom Zakon se dodatno usklađuje sa Zakonom o gradnji. Propisuje se i da se zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju predaje uz svu zakonom propisanu dokumentaciju. U protivnom će se smatrati da zahtjev nije predan, te se onemogućuje evidentiranje ozakonjene zgrade u katastru po dijelovima na više katastarskih čestica, piše Nacional.

Uz to onemogućuje se i ponovno podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju koji je pravomoćno odbijen i u slučaju ako podnositelj zahtjeva nije platio naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.

Ministar Branko Bačić je rekao i kako će se buduća bespravna gradnja sprječavati novčanim kaznama za sve sudionike koji započnu radove bez potrebne građevinske dozvole, što je i propisano novim Zakonom o gradnji, kao i uvođenjem digitalnog nadzora. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa i uprave te Državnim odvjetništvom, predložit će se da se bespravna gradnja pravno regulira i kroz odredbe Kaznenog zakona kao kazneno djelo.