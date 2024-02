USKORO KREĆE IZGRADNJA AZILA! Igor Stanišić: "Zahvaljujem Ivici Puljku što nas je njegova nesposobnost okupila ovdje"

Župan Splitko-dalmatinske županije, Blaženko Boban i načelnik općine Klis, Jakov Vetma danas su u prostorijama županije potpisali sporazum o međusobnoj suradnji u vezi izgradnje azila za životinje u općini Klis.

Priča oko azila proteže se već godinama, a sada je pronađeno rješenje za ovaj problem.

Županija će u potpunosti financirati izgradnju

Županija će ovaj projek financirati u cjelosti u izgradnji, a vidjet će se i mogućnosti za prijavu projekta na europske fondove.

"Velik problem je oko zbrinjavanja kućnih ljubimaca, a poglavito u velikim gradovima kao što je Split, ali tu su i Solin, Kaštela, Trogir. Na prošlom proračunu prije dva mjeseca je bio amandman od strane stranke HGS-a oko izgradnje azila za životinje. Amandman sam prihvatio od prve bez prethodnog znanja o što se o tome događalo prije. Ugradili smo u proračun 50.000 eura za izgradnju projektne dokumentacije i uopće ne sumnjam da ćemo imati dokumentaciju do kraja ove godine. Hvala načelniku Jakovu Vetmi jer ovo nije uistinu neki megalomanski infrastrukturni projek, ali je projekt koji se tiče svakog građanina", kazao je župan Boban.

Jakov Vetma zahvalio je županiji što je prihvatila ovaj projekt i suradnju te je naglasio da će ovaj projekt sigurno biti završen u roku s obzirom da im je partner upravo Županija.

"Drago mi je da smo današnjim potpisivanjem sporazuma krenuli u još jedan projekt sa Splitsko-dalmatinskom županijom, a čim je Županija naš partner znam da će taj projekt doći do kraja i da će se njemu ozbiljno prisutpiti. Veseli me što nakon tri godine pritisaka dolazimo u ozbiljniju fazu i sretan sam što će se to dogodit", kazao je Jakov Vetma te dodao:

"Područje općine Klis je jako veliko s malo stanovnika. To nam je desetljećima bio komparativni nedostatak. Međutim, ovakvim projektima, mi taj nedostatak pretvaramo u komparativnu prednost."

Stanišić zahvalio Puljku

Koordinator ovog projekta je Tomislav Šuta, a njegov zamjenik je Igor Stanšić.

"Želim zahvaliti županu i načelniku općine Klis koji su omogućili da ovaj projekt ide u realizaciju nakon problema koje smo imali s Gradom Splitom. Vrijeme koje je izgubljeno ćemo nadoknaditi. Realizirat ćemo sve do kraja, ogroman je posao ispred nas, a potpisivanje ovog sporazuma je i dokaz da će se sve na kraju rješiti", kazao je Tomislav Šuta.

Igor Stanišić osim županu, načelniku i suradnicima, zahvalio se i Ivici Puljku.

"Zahvalio bih se Ivici Puljku jer da nije bilo njegove nesposobnosti mi se ovdje ne bi sastali", kazao je Igor Stanišić te je pohvalio ažurnost načelnika općine Klis u vezi dogovaranja oko projekta i naglasio da će uz ovakve partnere projekt privesti kraju.