Uskoro Javni poziv za razvoj programa destinacijskih menadžment kompanija

Danas je u Kamporu na otoku Rabu održana 46. sjednica Turističkog vijeća HTZ-a u okviru koje su članovi Vijeća, između ostalog, usvojili odluku o skorašnjem raspisivanju Javnog poziva za razvoj programa destinacijskih menadžment kompanija u 2026. godini. Riječ je o programu unutar kojeg se dodjeljuju sredstva s ciljem kreiranja složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa, odnosno aktiviranja manje korištenih turističkih resursa, kreiranja novih motiva dolazaka turista, obogaćivanja turističke ponude, razvoja inovativnih proizvoda koji omogućavaju produljenje turističke sezone i smanjenje sezonalnosti te povećanja turističkog prometa u razdoblju pred i posezone te na kontinentu.

„Iza nas su glavni ljetni mjeseci tijekom kojih je hrvatski turizam uspješno zadržao pozitivne pokazatelje na razini cijele godine. U središtu naših aktivnosti je sada sustavna i intenzivna promocija posezone, a krećemo i s pripremama za iduću godinu tijekom koje nastavljamo raditi na promociji naše zemlje i stvaranju prepoznatljivog imidža Hrvatske kao kvalitetne i održive turističke destinacije koja se ističe po svojoj bogatoj, raznolikoj i autohtonoj ponudi. U tome važnu ulogu imaju i destinacijske menadžment kompanije koje povezuju lokalne pružatelje usluga i kreiraju cjelovite turističke proizvode. Kroz inovativne programe, specijalizirane ture i personalizirane doživljaje, agencije jačaju konkurentnost Hrvatske na međunarodnom tržištu te pomažu u pozicioniranju zemlje kao destinacije autentičnih i kvalitetnih iskustava“, poručio je Kristjan Staničić, direktor HTZ-a.

Također, odlukom Turističkog vijeća uskoro će biti objavljen i Javni natječaj za odabir PR agencije za izradu i implementaciju PR strategije te provođenje PR aktivnosti, kao i agencije za usluge press clippinga na inozemnim tržištima u 2026. i 2027. godini. Od ponuditelja će se tražiti izrada PR strategije koja će za cilj imati točno targetiranje određenih skupina turista po geozonama i prema iskazanim interesima vezanih za putovanja u Hrvatsku, odnosno koja će za cilj imati zadržavanje pozitivnog imidža Hrvatske kao turističke destinacije, generiranje medijske pokrivenosti na tržištima, plan kriznog komuniciranja te uspostavljanje i održavanje odnosa s ključnim medijskim kućama, ali i travel influencerima, blogerima i dr. Ovim je pozivom obuhvaćeno 14 emitivnih tržišta hrvatskog turizma, odnosno Njemačka, Austrija, Slovenija, Poljska, Češka, Slovačka, Italija, Mađarska, Velika Britanija, Francuska, Belgija, Nizozemska, Švedska i Švicarska.

„Već ove godine napravili smo snažan iskorak u promotivnim aktivnostima što nam je dalo pozitivne rezultate s mnogih naših emitivnih tržišta, a za sljedeću godinu taj segment želimo još dodatno ojačati. S obzirom na različita gospodarska i društvena kretanja, iznimno je važno imati točno prilagođene i ciljane kampanje u odnosu na profil tržišta i zbog toga je bitno da na najvažnijim emitivnim tržištima izaberemo partnere koji će svojom strategijom moći odgovoriti na sve izazove te pravovremeno reagirati na sve situacije kako bismo zadržali i povećali konkurentnost hrvatskog turizma. Nakon uspješnog dosadašnjeg dijela turističke godine pred nama je razdoblje posezone i pripreme za 2026. godinu u kojima nastavljamo s promotivnim aktivnostima, kako bismo zadržali ove pozitivne trendove“, zaključio je Tonči Glavina, ministar turizma i sporta.