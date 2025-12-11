Uskoro će nestati struje u dijelovima Splita, Kaštela, Klisa, Omiša, Trogira i Sinja! Ako niste, pripremite se...

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom današnjeg dana ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.
Kaštel Sućurac
Ulica: Ulica Suvača,Putaljski put 19-54
Vrijeme: 09:00 - 14:00
Rupotina
Ulica: Ulica Ante Starčevića 83-149,68-134
Vrijeme: 09:00 - 14:00
Split
Ulica: Kukuljevićeva 16
Vrijeme: 08:00 - 15:00
Ulica: Ulica Prvih Hrvatski Redarstvenika
Vrijeme: 09:00 - 14:00
Bogdanovići
Ulica: Bogdanovići i Trolokve (Šerići i Grgići).
Vrijeme: 09:00 - 14:00
Mimice
Ulica: sjeveroistočno od crkve
Vrijeme: 09:00 - 13:00
Sinj
Ulica: Naselje Čemer
Vrijeme: 08:30 - 14:30
Sevid
Ulica: Gamba, Krči, Miline, Alina, Svrda, Miline Donje, Miline Gornje, Oštrica, Plat
Vrijeme: 09:00 - 14:00
Okrug Gornji
Ulica: Ribarski Put
Vrijeme: 08:30 - 13:00
