Uskoro će nestati struje u dijelovima Splita, Kaštela, Klisa, Omiša, Trogira i Sinja! Ako niste, pripremite se...

Evo detalja

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom današnjeg dana ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.

Kaštel Sućurac

Ulica: Ulica Suvača,Putaljski put 19-54

Vrijeme: 09:00 - 14:00

 Rupotina

Ulica: Ulica Ante Starčevića 83-149,68-134

Vrijeme: 09:00 - 14:00

Split

Ulica: Kukuljevićeva 16

Vrijeme: 08:00 - 15:00

Ulica: Ulica Prvih Hrvatski Redarstvenika

Vrijeme: 09:00 - 14:00

Bogdanovići

Ulica: Bogdanovići i Trolokve (Šerići i Grgići).

Vrijeme: 09:00 - 14:00

Mimice

Ulica: sjeveroistočno od crkve

Vrijeme: 09:00 - 13:00

Sinj

Ulica: Naselje Čemer

Vrijeme: 08:30 - 14:30

Sevid

Ulica: Gamba, Krči, Miline, Alina, Svrda, Miline Donje, Miline Gornje, Oštrica, Plat

Vrijeme: 09:00 - 14:00

Okrug Gornji

Ulica: Ribarski Put

Vrijeme: 08:30 - 13:00

