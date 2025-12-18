USKOK podigao optužnicu zbog nezakonite gradnje u blizini Modrog jezera

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv petorice okrivljenika zbog kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti te pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti.

Optužnicom su obuhvaćena dvojica hrvatskih državljana rođenih 1961. i 1982. godine te trojica okrivljenika s dvojnim državljanstvom Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, rođenih 1969., 1969. i 1973. godine.

Dogovor radi nezakonite gradnje

Prema optužnici, prvookrivljeni se tereti da je u razdoblju od lipnja do 17. listopada 2023. godine u Imotskom, kao viši referent Upravnog odjela Splitsko-dalmatinske županije za graditeljstvo i prostorno uređenje, Pododsjek Imotski, postupao prema unaprijed stvorenom dogovoru sa sada pokojnim voditeljem istog pododsjeka.

Na traženje drugookrivljenog i trećeokrivljenog, investitora stambene zgrade u Imotskom, pristao je omogućiti izgradnju stambene zgrade s većim brojem katova i stambenih jedinica od dopuštenog lokacijskim uvjetima, i to u neposrednoj blizini Modrog jezera, zaštićenog geomorfološkog spomenika prirode.

U optužnici se navodi kako su četvrtookrivljeni, kao suosnivač i zakonski zastupnik jednog trgovačkog društva, te petookrivljeni, kao glavni projektant u projektantskom uredu tog društva, na temelju prethodnog dogovora s investitorima izradili Glavni projekt za izgradnju zamjenske građevine.

U arhitektonskom dijelu projekta nije bilo prikazano postojeće stanje, iako su znali da je to protivno odredbama Prostornog plana uređenja Grada Imotskog. Unatoč tome, petookrivljeni je projekt ovjerio svojim potpisom i pečatom glavnog projektanta.

Izdavanje građevinske dozvole protivno propisima

Na temelju podnesenog zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole i takvog projekta, prvookrivljeni je 7. rujna 2023. godine izdao građevinsku dozvolu, iako je bio upoznat sa svim nepravilnostima i nedostacima.

Protivno odredbama Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju i Prostornog plana uređenja Grada Imotskog, dozvolio je građenje i rekonstrukciju, odnosno zamjenu postojeće građevine poslovne namjene u dvojnu stambenu zgradu sa suterenom, prizemljem i četiri kata. Građevina je odobrena na udaljenosti manjoj od četiri metra od granice građevne čestice i manjoj od pet metara od regulacijskog pravca, u zaštićenom pojasu županijske ceste i u neposrednoj blizini Modrog jezera.

Pritom je u građevinskoj dozvoli neistinito naveo da je projekt postojeće građevine poslovne namjene sastavni dio dozvole, čime je investitorima pribavljena korist u vidu omogućavanja protuzakonite izgradnje nove, a ne zamjenske, stambene građevine.