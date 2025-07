USKOK optužio 12 ljudi za šverc skoro 10 tona duhana, zaradili 254 tisuća eura

Uskok je objavio u ponedjeljak kako su podigli optužnicu protiv 12 hrvatskih državljana koje se tereti za niz kaznenih djela povezanih s duhanom i cigaretama. Tereti ih se da su kupili, prevezli i prodali najmanje 9.680,50 kilograma duhana i 2.420 šteka cigareta, čime su ostvarili zaradu od najmanje 254.100,00 eura, a novac su međusobno podijelili, piše 24sata.

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv dvanaestoro hrvatskih državljana (1975., 1976., 1992., 1987.,1966., 1982., 1980., 1967., 1987., 1985., 1985., 1953.) zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, nedozvoljene trgovine u sastavu zločinačkog udruženja, zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti te pranja novca.

Optužnicom se I. okr tereti da je, u razdoblju od 22. veljače do 30. rujna 2024. na području Zagreba i Zagrebačke županije, povezao u zajedničko djelovanje II. do VII. okr. te XI. i XII. okr., odredivši kao cilj djelovanja stjecanje nepripadne materijalne dobiti kupovinom većih količina sitno rezanog duhana (dalje: duhan) i cigareta neoznačenih duhanskim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske (dalje: cigarete) te njihovim daljnjim prevoženjem, skladištenjem i preprodajom na ilegalnom tržištu na području Zagrebačke županije.

U okviru realizacije tog plana I. okr. je od ilegalnih dobavljača, posredstvom VII. i XII. okr., nabavljao veće količine duhana i cigareta koji su mu dostavljani na adresu prebivališta. Za njihovo preuzimanje, prijevoz i prodaju angažirao je II. do VI. okr. te XI. okr., koji su ih potom dostavljali na sajmove u Jastrebarskom, Jakuševcu, Sesvetama, Samoboru i Velikoj Gorici. Na tim sajmovima je I. okr. prodavao duhan i cigarete, kao i II. do VI. okr. te XI. okr. po njegovim uputama. Osim toga je I. okr. duhan i cigarete nudio na prodaju putem telefona, kao i II., IV. i V. okr. po njegovim uputama, a tako prodani duhan i cigarete su II. do VI. okr. te XI. okr. dostavljali kupcima.

Na opisani način okrivljenici su kupili, prevezli i prodali najmanje 9.680,50 kilograma duhana i 2.420 šteka cigareta, čime su ostvarili zaradu od najmanje 254.100,00 eura, a novac su međusobno podijelili.

Nadalje se I. okr. stavlja na teret da je s VIII. i IX. okr. - carinskim službenicima, dogovorio da će mu dojavljivati planirana postupanja carinika usmjerena na suzbijanje neovlaštene prodaje duhana i cigareta na sajmovima na kojima ih je I. okr. ilegalno prodavao, a što su VIII. i IX. okr., sukladno dogovoru, u više navrata činili.

Također se I. okr. tereti da je dogovorio s X. okr. - policijskim službenikom raspoređenim na rad u operativnoj grupi zaduženoj za suzbijanje nedozvoljene trgovine duhana i duhanskih prerađevina, da će ga obavještavati o mogućim postupanjima policijskih službenika operativne grupe na sajmovima na kojima je I. okr. prodavao takve proizvode te mu iz Informacijskog sustava MUP-a dostavljati druge podatke od njegovog interesa, što je X. okr. također činio.

Osim toga se I. okr. stavlja na teret da je od novca dobivenog nedozvoljenom trgovinom duhanom, u cilju da zametne trag i neistinito prikaže da taj novac proizlazi iz zakonitog izvora, u kupnju vozila uložio najmanje 5.000,00 eura.