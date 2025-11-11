USKOK i policija u akciji protiv narko-kriminala – uhićenja na više lokacija

USKOK je jutros izvijestio kako su u tijeku uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji u sklopu istrage koja se odnosi na kaznena djela povezana s kriminalitetom droga.

Prema priopćenju, radnje se provode po nalogu USKOK-a, a izvršava ih Policijska uprava osječko-baranjska. Akcija obuhvaća više osoba koje se, prema sumnjama istražitelja, povezuje sa zločinačkim udruženjem osumnjičenim za organizirano trgovanje drogom.

Uhićenja i pretrage provode se na području Zagreba, Osijeka, Županje i Belišća, a USKOK navodi kako će nakon ispitivanja osumnjičenika odlučiti o daljnjem postupanju i o svemu pravodobno obavijestiti javnost.

Detalji o broju uhićenih i zaplijenjenim dokazima zasad nisu poznati.