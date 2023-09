Uši mogu ukazati na ozbiljne zdravstvene probleme

Evo koje sve probleme uši mogu signalizirati, prenosi N1.

1. Srčana bolest

Ako imate manje od 60 godina i imate dijagonalni nabor na ušnoj resici, mogli biste biti izloženi većem riziku od koronarne bolesti srca (CAD). Neobično upozorenje, nazvano Frankov znak, viđeno je kod Stevena Spielberga i Georgea W. Busha. Ne postoji definitivan odgovor o povezanosti bora u ušima i srčanog udara. No neki liječnici misle da su temeljni procesi koji uzrokuju ta dva slična.

Jedna teorija sugerira da je nabor ušne resice povezan s gubitkom elastina i elastičnih vlakana u koži, istim procesom koji oštećuje krvne žile kod CAD-a. CAD se ne može izliječiti, ali liječenje može pomoći u upravljanju simptomima i smanjiti šanse za probleme poput srčanog udara.

Kada brinuti?

Nemojte još paničariti. Najčešće, nabor na ušnoj resici može biti rezultat neobičnog položaja spavanja. No, ako osjećate bol u prsima ili otežano disanje, dogovorite sastanak sa svojim liječnikom

2. Visoki krvni tlak

Ako patite od razarajućeg tinitusa, to može ukazivati ​​na probleme s krvnim tlakom, osim ako se niste upravo vratili s glazbenog festivala.

Kod osoba s visokim krvnim tlakom tinitus je česta tegoba. Može biti ozbiljno ako se ne liječi. Istraživanje objavljeno u NCBI pokazalo je da 44 posto ljudi s tinitusom ima i hipertenziju. Veza između ta dva stanja povezana je s osjetljivom mrežom krvnih žila u vašem slušnom sustavu. Kada se u ovom sustavu poveća pritisak, to može rezultirati simptomima tinitusa.

Studija iz Brazila kaže da tinitus, koji zvuči poput udaranja, pulsiranja ili pumpanja, može biti povezan s krvnim tlakom.

Kada se zabrinuti?

Trebali biste posjetiti svog liječnika opće prakse ako stalno ili redovito čujete zvukove kao što su zujanje, zvonjenje ili brujanje u ušima, kaže NHS. Hipertenzija obično nema mnogo simptoma pa se za svaki slučaj isplati provjeriti tinitus.

3. Gljivična infekcija

Svrbež ušiju može ukazivati ​​na prisutnost gljivične infekcije. Gljivice (obično Aspergillus i Candida) rastu i šire se u ušnom kanalu. Kada Aspergillus uzrokuje gljivičnu infekciju uha, možete vidjeti žute ili crne točkice i bijele mrlje u ušnom kanalu.

Ako je Candida krivac, mogli biste vidjeti gust i kremasto bijeli iscjedak iz uha. Ostali simptomi uključuju bol u uhu, ljuskavu kožu oko ušnog kanala, glavobolje, tinitus i gubitak sluha.

Kada se zabrinuti?

Ako razvijete bilo koji od gore navedenih simptoma, nazovite liječnika. Gljivične infekcije uha vjerojatno neće nestati bez liječenja.

4 Rak dojke

Uobičajeni žuti vosak je koristan jer sprječava prljavštinu da ulazi u ušne kanale. Međutim, ušni vosak mokre i ljepljive teksture nije normalan. Neka istraživanja sugeriraju da bi mokri vosak mogao biti znak mutacije na genu ABCC11, što može povećati šanse za razvoj raka dojke. Češći simptomi samog raka dojke su kvržica na dojci, promjena oblika dojke, osip ili promjena izgleda bradavice.

Kada se zabrinuti?

Važno je zapamtiti da mokro uho ne znači da će žena sigurno imati rak dojke. Studija sugerira da je to samo jedan faktor koji povećava rizik od raka dojke. Ali ako vam ušni vosak smeta, možete pokušati kupiti kapi za uši u ljekarni. Nikada ne pokušavajte sami ukloniti naslage ušnog voska prstima, štapićem od vate ili bilo kojim drugim predmetom. Ali ako kapi za uši ne uspiju smanjiti ušni vosak ili ga učiniti manje ljepljivim, obratite se svom liječniku.

5. Sindrom crvenih ušiju

Provođenje previše vremena na suncu, pa čak i sramoćenje, može pocrveniti uši, ali to može prouzrokovati i sindrom crvenog uha. To je rijetko stanje koje uzrokuje žarenje i bol u ušima. Također se može proširiti s ušiju na obraze, čeljust ili stražnji dio glave. Napadaji ovog stanja obično traju između 30 i 60 minuta.

Kada se zabrinuti?

Stručnjaci još uvijek ne znaju što uzrokuje crvenilo, ali vjeruje se da nije ozbiljno. Međutim, ako su vaši simptomi česti ili bolni, ili ako ne možete pravilno čuti na zaraženo uho, trebali biste potražiti savjet liječnika.

6. Bolest bubrega

Uši koje imaju nekoliko kožnih oznaka poput malih, mesnatih izraslina, mogu ukazivati ​​na prisutnost bolesti bubrega. Studija British Medical Journala pokazala je da je to osobito slučaj kod novorođenčadi. Znanstvenici su sugerirali da je to slučaj jer se razvoj bubrežnog trakta i ušiju dok je u maternici događa u isto vrijeme.Dakle, bilo kakva smetnja, ili nesreća, tijekom ovog vremena može dovesti do abnormalnosti i bubrega i ušiju na neki način.

Bolest bubrega se događa kada bubrezi ne rade onako kako bi trebali. Drugi simptomi bolesti bubrega kod beba ili djece uključuju oticanje stopala, pjenast urin i pojačano izlučivanje urina.

Kada se zabrinuti?

Odvedite svoje dijete liječniku ako ima bilo kakve znakove bolesti bubrega.