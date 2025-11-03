Urušio se toranj kod koloseuma u Rimu, radnik zarobljen pod ruševinama

U samom središtu Rima, u blizini Koloseuma i Rimskog foruma, urušio se dio srednjovjekovnog tornja Torre dei Conti, koji je bio u fazi obnove. Četiri radnika su spašena, dok je jedan još uvijek zarobljen pod ruševinama.

Prema riječima glasnogovornika Nacionalne vatrogasne službe Luke Karija, spasilačke ekipe neumorno rade na izvlačenju preostalog radnika, rumunjske nacionalnosti, koji je zarobljen na prvom katu tornja.

Vatrogasci pokušavaju doći do njega kroz mali prozor smješten na lijevoj strani konstrukcije.

- Radnik je svjestan svega i komunicira - prenosi talijanski portal Roma Corriere.

🇮🇹 Medieval Torre dei Conti tower in Rome collapsed during the restoration — rescuers pulled out at least 4 people, one of them is in serious condition pic.twitter.com/VJ9xPhIGNC — Lord Bebo (@MyLordBebo) November 3, 2025

Nesreća se dogodila oko 11:30 sati, tijekom restauracije financirane iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Italije. Toranj, sagrađen 1238. godine po nalogu pape Inocenta III., bio je u lošem stanju i obnova je trebala trajati još godinu dana.

- Bila sam vani kad sam čula snažan prasak. Pogledala sam i vidjela radnika kako pada - ispričala je konobarica iz obližnjeg restorana.

Oko 13 sati došlo je do novog urušavanja pred očima vatrogasaca i policije koji su već bili na mjestu događaja. Dodatni unutarnji dio strukture popustio je, a toranj je sada nestabilan i prijeti potpunim urušavanjem.

Rimska vatrogasna brigada na terenu ima tri operativna tima, dva vozila s ljestvama i specijalističke jedinice, prenosi Reuters. Cijelo područje je osigurano, a okolne ulice, uključujući Via dei Fori Imperiali, zatvorene su za sav promet, piše 24 sata.