Urušila se fasada zgrade u centru metropole!

Jutros je, na adresi Haulikova 2 u Zagrebu, došlo do padanja dijelova fasadne žbuke sa stambene zgrade. Odron se dogodio na pročelju koje gleda prema ulici, a na pločnik i kolnik pali su komadi različitih veličina.

Na teren su izašli pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba koji su brzo uklonili veće dijelove žbuke s javne površine, dok su sitnije krhotine pometene uz samu zgradu i čekaju konačno uklanjanje. Pločnik ispred ulaza i pročelja zgrade ograđen je trakom upozorenja zagrebačkih vatrogasaca, a prolazak pješaka tim dijelom Haulikove ulice trenutačno nije dopušten, piše Jutarnji list.

Na objektu su vidljiva oštećenja nastala uslijed odvajanja žbuke, a tragovi su primjetni od prizemlja pa sve do viših katova. Odron je zahvatio više razina pročelja, ali nije poznato je li sva oguljena žbuka otpala danas ujutro ili je riječ o dugotrajnijem procesu.

Prema dostupnim podacima i izjavama stanara, nasreću nitko nije ozlijeđen iako je riječ o ulici u neposrednoj blizini Glavnog kolodvora. Stanari se nadaju da će pločnik i kolnik ispred zgrade uskoro biti u potpunosti očišćeni, a prolaznik koji se predstavio kao stanar zgrade otkrio je kako još nije poznat ni okvirni datum obnove zgrade u Haulikovoj 2.

Zgrada označena oštećenom još 2017.

Prema podacima Grada Zagreba, zgrada na adresi Haulikova 2 još je prije potresa bila uvrštena među prioritetne kandidate za obnovu pročelja. U zapisnicima je navedeno da je više od 50 posto površine uličnog pročelja bilo ozbiljno oštećeno, dok su dvorišna pročelja gotovo u cijelosti zahtijevala sanaciju. Zgrada je pritom registrirana i kao kulturno dobro.

Na listi prioriteta za sufinanciranje obnove pročelja od 2019. godine, Haulikova 2 dobila je 340 bodova od mogućih 450, što je predstavljalo visoku razinu prioritizacije u gradskim programima. Iako je odluka donesena 2019., sama procjena stanja pročelja rađena je još 2017. godine, dakle prije osam godina. Kako je riječ o procjenama izrađenima prije potresa 2020. godine, pretpostavlja se da je stanje konstrukcije i pročelja danas još lošije, a aktualni događaj dodatno potvrđuje upozorenja iz tog razdoblja, piše Jutarnji list.

