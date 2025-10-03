Urlić iz Direkta se našalio sa situacijom u Splitu: "Evo su uspili potpisati ugovor za zamjenu žarulja..."

Predsjednik stranke Direkt, Branimir Urlić, objavio je kako je konačno potpisan ugovor za zamjenu javne rasvjete u Splitu LED žaruljama – projekt koji se, prema njegovim riječima, razvlačio gotovo pet godina.

"Evo su uspili potpisati ugovor za zamjenu žarulja, trajalo je bome skoro 5 godina", istaknuo je Urlić, podsjetivši na dugotrajne prepreke koje su kočile realizaciju.

Skupi neuspjeli pokušaji

Urlić se osvrnuo i na raniji projekt tadašnjeg gradonačelnika Andre Krstulovića Opare, za koji tvrdi da bi Split stajao višestruko skuplje.

"Srića da nije prošao projekt Opare di smo se trebalo platit skoro 9 mil eura, u odnosu na sadašnjih 3 mil."

Prema njegovim riječima, dugotrajno natezanje između političkih aktera bilo je ključan razlog zašto se posao toliko odužio. "Nisu se hdzovci i Kerum uspili dogovoriti koga treba posjetiti zubić vila", poručio je ironično.

Višegodišnji gubici na računu za struju

Još jedna od zamjerki odnosi se na izbor snage LED rasvjete, za koji se, kaže, čekalo dodatne četiri godine. "A zašto je trajalo još 4 godine dok su pogodili snagu LEDica nije mi poznato."

U međuvremenu, Grad je, tvrdi Urlić, nepotrebno potrošio milijune eura na električnu energiju. "Za to vrime smo skucali 5-6 milijuna eura bezveze na struju, al koga briga. Ne valja usitno brojat."