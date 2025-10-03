Potpisan ugovor o modernizaciji sustava javne rasvjete u Splitu

U zgradi splitske Gradske uprave danas je potpisan Ugovor o javnoj nabavi opreme za modernizaciju sustava javne rasvjete u Splitu. Ugovor su potpisali direktor gradske tvrtke Parkovi i nasadi d.o.o. Siniša Gašparević te predsjednik Uprave Petrol d.o.o. Ante Mandić i član Uprave Božidar Vidić, u nazočnosti gradonačelnika Tomislava Šute.

"Danas potpisujemo ugovor vrijedan gotovo 2,8 milijuna eura za modernizaciju javne rasvjete u našem gradu. Ovim projektom ulažemo u sigurnost naših građana, energetsku učinkovitost i smanjenje troškova. Split ide putem održivog razvoja i suvremenih rješenja, a ovakva ulaganja donose dugoročnu korist cijelom gradu. Zahvaljujem partnerima na suradnji i veselim se što ćemo uskoro vidjeti konkretne rezultate na našim ulicama", izjavio je gradonačelnik Šuta u prigodi potpisivanja.

Prema Ugovoru, vrijednom 2.787.500 eura s PDV-om, u Splitu će u narednih šest mjeseci biti nabavljeno i postavljeno 15.000 novih svjetiljki – cestovnih, parkovnih i za sportske terene. Njihovom primjenom očekuju se uštede u potrošnji električne energije veće od 70 posto, kao i smanjenje troškova održavanja.

Ovo ulaganje dio je šireg gradskog plana modernizacije javne rasvjete kojim se podiže energetska učinkovitost, sigurnost u prometu i kvaliteta javnih prostora, a Splitu donosi iskorak prema održivom i suvremenom razvoju.