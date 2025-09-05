Upozorenje iz poznate banke: "Ako primite ovu poruku, ne otvarajte"

U tijeku je smishing kampanja slanja malicioznih SMS poruka korisnicima OTP go aplikacije pa iz banke pozivaju sve klijente na visoku dozu opreznosti.

"Ako primite neku takvu poruku ne ulazite na poveznice iz poruka i posebno ne unosite svoje bankovne podatke. Dakle, poruku obrišite bez otvaranja privitka ili poveznice iz poruke jer su potencijalno maliciozni.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Podsjećamo da banka od svojih klijenata neće nikada tražiti da putem SMS-a ili e-pošte upisuju osjetljive podatke kao što su PIN, lozinke, kod za prijavu (one time password – OTP), kod za autorizaciju transakciju (MAC) ili bilo kakve bankarske podatke.

Još jednom naglašavamo da ne otvarate poruke od sumnjivih pošiljatelja ili preuzimate sumnjive i potencijalno maliciozne privitke", poručili su iz OTP banke.