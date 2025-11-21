UPOZORENJE IZ HAC-a: Oprez zbog moguće poledice na vijaduktima i izlasku iz tunela. Ne pretječite ralicu

Prema prognozi DHMZ-a tijekom vikenda očekuju se susnježica i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača, osobito u gorskoj Hrvatskoj, stoga apeliramo na dodatan oprez u prometu. Sve zimske ekipe HAC-a su na terenu, prate se temperature i uvjeti na cesti kao i prognoza za mikro lokacije te se prema potrebi tretiraju sve asfaltne površine kako ne bi došlo do zaleđivanja asfalta. Međutim, vaša sigurnost je i u vašim odlukama. Ne donosite nepromišljene odluke. Primjerice, ako je na Ziru sunčano, a dionica od Svetog Roka je zatvorena - postoji valjani razlog zašto je tako. Moguća je ili orkanska bura ili snježni zapusi,…. Nepoštivanjem ograničenja dovodite u opasnost sebe i druge koji u neprohodnim uvjetima kreću u spašavanje (radnici HAC-a, HGSS, policija i hitni medicinski timovi) i izlažu svoje živote kako bi spasili vas.

"Poruke vozačima: Ne krećite na put bez adekvatne zimske opreme! Dok traju snježne padaline brzinu vožnje potrebno je prilagoditi trenutnim uvjetima i ograničenjima na autocesti. Ne zaustavljajte vozilo na zaustavnoj traci i u tunelima zbog postavljanja lanaca, stanite na odmorištu. Oprez zbog moguće poledice na vijaduktima i izlasku iz tunela. Ne pretječite ralicu.

Molimo sve korisnike da prije putovanja provjere stanje na cestama na mrežnoj stranici www.hac.hr ili www.hak.hr. U slučaju izvanrednih situacija u prometu sve obavijesti šalju se putem prometnog servisa HAK-a, stoga je važno uključiti radioprijamnik u sustav informiranja o stanju u prometu (RDS). Sve dodatne informacije mogu se dobiti na besplatnom info telefonu 0800 0422", upozoravaju iz HAC-a.