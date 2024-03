UPOZORENJA PRIJE UTAKMICE Policija je poslala priopćenje

Danas,02. ožujka 2024. s početkom u 17.10 sati u Splitu, na Poljudu Hajduk igra utakmicu s Istrom. Policija je povodom te utakmice izdala niz upozorenja, a priopćenje policije prenosim u cjelosti.

"Građane obavještavamo da će na dan utakmice organizator i policija ograničiti kretanje vozila i to:

- od 13 sati do završetka osiguranja uspostaviti će se potpuna blokada prometa oko šetnice gradskog stadiona Poljud.

- od 14 sati do završetka osiguranja uspostaviti će se potpuna blokada u ulici Poljudsko šetalište kod ugostiteljskog objekta „Mandrach“ i kod ulaza na parkiralište bazena Poljud, te na raskrižju ulice VIII. Mediteranskih igara i ulice Sedam Kaštela (osim za vozila s propusnicom), ulici Zrinsko frankopanska od raskrižja Hrvatske mornarice do ulaza u Loru, te ulice Put Supavla od raskrižja s ulicom Put Brodarice (osim za vozila žurnih službi, HV, stanara, vozila javnog prijevoza odnosno vozila s propusnicom).

Obavještavamo građane kako je sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, zabranjeno:

-unošenje ili pokušaj unošenja alkoholnih pića i droga, te ulazak i boravak u prostor športskog objekta u alkoholiziranom stanju,

-unošenje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta koji su pogodni za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja, te paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava, kao i paljenje drugih navijačkih rekvizita,

-maskiranje lica kapom, maramom ili na drugi način u cilju prikrivanja identiteta,

-unošenje i isticanje transparenata, zastava ili drugih stvari s tekstom ili slikom, znakom ili drugim obilježjem kojima se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti,

-pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti

-pokušaj nedopuštenog ulaska, odnosno nedopušteni ulazak u natjecateljski prostor ili u gledateljski prostor, prostor koji je namijenjen sudcima ili drugim osobama koje sudjeluju u športskom natjecanju,

-bacanje predmeta u natjecateljski prostor,

-boravak i zadržavanje na mjestu u gledateljskom prostoru za koje se ne posjeduje ulaznica ili odgovarajuća isprava izdana od strane organizatora.

Na dan odigravanja utakmice policija će, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice snimati na stadionu i prilaznim pravcima.

Pozivamo građane da poštuju smjernice, upozorenja i naredbe policijskih službenika u prometu i na stadionu, kako bi nogometna utakmica protekla bez izgreda", poručuju iz PU splitsko-dalmatinske.